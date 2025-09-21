الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

5 صور ترصد انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد في الإسكندرية

انطلاق أول أيام
انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد في الإسكندرية

شهدت بعض مدارس الإسكندرية صباح اليوم الأحد، استقبال عدد كثيف من الطلاب بمختلف المراحل والنوعيات وسط احتفالات وأجواء مبهجة ورفع الأعلام المصرية وترديد الهتافات والأغاني الوطنية للطلاب والطالبات بداخل الفصول المدرسية، وذلك في اول يوم دراسة بالعام الجديد وتهيئة الجو المناسب لجذب الطلاب إلى المدرسة وتحقيق عام دراسي منظم ومنضبط. 

رجعوا التلامذة، الموتسكيلات والميكروباصات وسيلة الطلاب أول أيام الدراسة بالجيزة (صور)

عقاب الطلاب بسبب قصات الشعر في أول يوم دراسي بمدرسة السعدية (فيديو)

فيتو رصدت بعض الصور لليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد فى مدارس المحافظة.

وحرص أولياء الأمور على التجمع من أمام المدارس عقب نقل أبنائهم الطلاب والطالبات لمدارسهم وسط انتشار مركبات التوك توك كوسيلة نقل الطلاب.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام الدراسة في يومها الأول للعام الدراسي الجديد 2025_2026.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدارس الإسكندرية الاسكندرية الإعلام المصرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يعلن عن مسابقة لـ"أفضل معلم وطالب ومدرسة" في أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة، الموتسكيلات والميكروباصات وسيلة الطلاب أول أيام الدراسة بالجيزة (صور)

عقاب الطلاب بسبب قصات الشعر في أول يوم دراسي بمدرسة السعدية (فيديو)

الأكثر قراءة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

في ذكرى رحيل طنطاوي، لحظات فارقة ترصد علاقة الرئيس السيسي والمشير

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الإدارية العليا: التأمين الصحي ملزم بعلاج جميع المواطنين

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads