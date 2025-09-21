5 صور ترصد انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد في الإسكندرية

شهدت بعض مدارس الإسكندرية صباح اليوم الأحد، استقبال عدد كثيف من الطلاب بمختلف المراحل والنوعيات وسط احتفالات وأجواء مبهجة ورفع الأعلام المصرية وترديد الهتافات والأغاني الوطنية للطلاب والطالبات بداخل الفصول المدرسية، وذلك في اول يوم دراسة بالعام الجديد وتهيئة الجو المناسب لجذب الطلاب إلى المدرسة وتحقيق عام دراسي منظم ومنضبط.

فيتو رصدت بعض الصور لليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد فى مدارس المحافظة.

وحرص أولياء الأمور على التجمع من أمام المدارس عقب نقل أبنائهم الطلاب والطالبات لمدارسهم وسط انتشار مركبات التوك توك كوسيلة نقل الطلاب.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام الدراسة في يومها الأول للعام الدراسي الجديد 2025_2026.

