مدير إدارة الجمرك التعليمية يتفقد مدارس غرب الإسكندرية (صور)

تفقدت روحية أبو غالي، مديرة عام إدارة الجمرك التعليمية بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، عددا من المدارس لمتابعة انتظام الطلاب والطالبات في أول أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

واستقبلت المدارس الطلاب ببث الأغاني الوطنية ورفع علم مصر، وتوزيع الحلوى والبالونات الملونة والكتب الدراسية، في أجواء تملؤها الفرحة والنشاط.

واستهل مديرة إدارة الجمرك أولى جولاته بمدرسة السيدة عائشة الابتدائية، ثم مدرسة شجرة الدر الابتدائية، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

