بالزي الفرعوني، كيف احتفلت مدارس الإسكندرية بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (فيديو وصور)

شهدت مدارس الإسكندرية يوما توعويا عن المتحف المصري الكبير من خلال الإذاعة المدرسية، وكذلك الكلمة الموحدة التي عممتها وزارة التربية والتعليم بطابور الصباح استعدادًا لافتتاح المتحف.

احتفالات مجمع الدخيلة بالمتحف

ونظم مجمع مدارس الدخيلة الجديدة بإدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، اليوم التوعوي بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية والتي تضمنت كلمات عن المتحف المصري الكبير للطلاب والمعلمين وسط أجواء احتفالية تضمنت عروضا وأزياء فرعونية واغاني وطنية وتحية العلم والنشيد الوطني، بحضور هبة سليمان مدير إدارة العجمي التعليمية، وتامر محمد مدير المجمع.

يوم توعوي بالمتحف المصري

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم: اليوم التوعوي عن المتحف المصري الكبير يأتي لتعريف الطلاب بهذا الحدث العالمي الضخم الذي نفخر أنه احد انجازات العصر الحديث في العالم ليعرف طلابنا تاريخ بلادهم ويفخروا بها علي مدى التاريخ.

وأضافت هبة سليمان، مدير الإدارة، أن مجمع الدخيلة الرسمية لغات شهد احتفالية إذاعية توعوية تفاعل معه طلاب كافة الصفوف بأزياء فرعونية وعروض للطلاب عن المتحف المصري الكبير وتفاعل المعلمين أيضا مع هذا الحدث الضخم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية قد أعلنت عن يوم توعوي بطابور الصباح عن المتحف المصري الكبير بعدد من مدارس المحافظة على النحو التالي:

إدارة منتزه ثان.

مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية بنات.

منطقة الحرمين بالمندرة، إدارة شرق.

مدرسة أشرف الخوجة الرسمية لغات، سموحة، شارع توت عنخ آمون، إدارة وسط.

مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات بجوار قسم باب شرق، إدارة العجمي.

مجمع الدخلية الرسمي لغات مميز بجوار مستشفى العجمي العام.

