مجلس جامعة القاهرة يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب مجلس الجامعة عن بالغ اعتزازه وتقديره بالإشادة الكريمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلاب الجامعة المشاركين في فترة المُعايشة بالأكاديمية العسكرية المصرية، وهو ما يُعد مصدر فخر واعتزاز، ودافعًا قويًا لمواصلة الجامعة رسالتها الوطنية في بناء الوعي وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية لدى طلابها.

زيارة الرئيس الكوري لجامعة القاهرة

واستعرض المجلس، الزيارة التاريخية للرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى جامعة القاهرة، والتي جسّدت تقديرًا رفيعًا لمكانة الجامعة العريقة ودورها الرائد في صناعة الفكر والتنوير وبناء العقول، بما يعكس ما تحظى به الجامعة من احترام دولي ومكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقدم المجلس، التهنئة لأساتذة الجامعة الذين شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٧١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

وهنأ المجلس، الدكتور محمد معيط، الأستاذ بكلية التجارة بالجامعة، وزير المالية السابق، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية والمالديف بمجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، بمناسبة منحه وسام “الشمس المشرقة – النجمة الذهبية” من الحكومة اليابانية، تقديرًا لإسهاماته الاقتصادية البارزة ودوره في تعزيز العلاقات بين مصر واليابان، وإسهاماته الملموسة في تطوير منظومة الإدارة المالية والإصلاح الاقتصادي.

كما هنأ مجلس جامعة القاهرة، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة حصول الوزارة على شهادة "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" بتقدير خمس نجوم من المعهد العالمي للابتكار (GInI)، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال إدارة الابتكار المؤسسي.

وقدم المجلس، التهنئة إلى الدكتور محمود محيي الدين الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بمناسبة اختياره زميلًا بالجمعية الملكية للاقتصاد في المملكة المتحدة، والتي تُعد من أعرق وأبرز المؤسسات المهنية العالمية في مجال الاقتصاد، وذلك تقديرًا لإسهاماته المتميزة والبارزة في تطوير الفكر الاقتصادي.

وقدم المجلس التهنئة لكل من، الدكتور أيمن يحيى أمين بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الزراعة، والدكتور أحمد سمير بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الطب البيطري، ود.ممدوح إسماعيل بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتوجيه الشكر للعمداء السابقين لجهودهم المخلصة خلال فترة توليهم العمادة.

جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف ليدن

وأشاد المجلس، بتصدر جامعة القاهرة للجامعات المصرية والأفريقية في تصنيف لايدن المفتوح CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025 الصادر عن جامعة لايدن الهولندية، واحتلالها المركز 159 عالميًا متقدمة على عدد كبير من الجامعات المرموقة حول العالم وتصدرها الجامعات المصرية أيضًا في ذات التصنيف للتخصصات العلمية، احتفاظها بتفوقها محليًا وعالميًا في تصنيف (QS) النوعي للاستدامة، حيث احتلت الجامعة المركز الأول مصريًا للعام الثاني على التوالي وجاءت في الفئة من 301-400 عالميًا، وتحديدا في المركز 392 عالميًا، متفوقة على 29 جامعة مصرية، وتحقيقها إنجازا جديدا في التصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي للموضوعات والتخصصات العلمية (GRAS) لعام 2025، حيث تم إدراج 16 تخصصًا ضمن أفضل 59تخصصا على مستوي العالم، من بينها 10 تخصصات في المركز الأول محليًا، على مستوى 500جامعة عالمية شملها التصنيف، وتصدرها الجامعات المصرية واحتلالها المرتبة 69 عالميًا في تصنيف Times Higher Education للتخصصات البينية لعام 2026، والذي يُعد أحد أحدث التصنيفات النوعية المتخصصة التي تقيس أداء الجامعات في مجالات البحث العلمي متعدد التخصصات.

اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز جامعة القاهرة لضمان الجودة

ووافق المجلس، على اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم وتشكيل مجلس إدارته، وقد استعرض الدكتور خالد سليمان القائم بأعمال مدير المركز أهم انجازات المركز، ولائحته المعتمدة، وأهدافه، والواقع الاعتماد دلخل الجامعة، مبينا الكليات الحاصلة علي الاعتماد المؤسسي، والكليات الحاصلة علي الاعتماد البرامجي، فضلا عن الكليات الحاصلة على الإعتماد المؤسسي الدولي، والكليات الحاصلة على شهادات الأيزو، والزيارات المزمع أو الجاري إجراؤها داخل الكليات لإستكمال متطلبات الجودة، إضافة إلى استعراض الخطة المقترحة للمركز والتي تتضمن الاعتماد المؤسسي للجامعة، وتحديث الخطط الإستراتيجية لمختلف الكليات والمعاهد بما يتسق مع استراتيجية جامعة القاهرة 2025-2030.

مواصفات الورقة الامتحانية

واستعرض المجلس، المواصفات التفصيلية للورقة الامتحانية من حيث الشكل والمضمون، والتي اقرت بضرورة طباعة أسئلة الامتحان بصورة واضحة ومنظمة وبشكل غير مزدحم، ومراجعة الورقة الامتحانية من قبل أستاذ المادة للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية أو اللغوية، وأن تكون أرقام الأسئلة وفروعها واضحة بدون تداخل، ووضوح الخط والمسافات بين الأسطر والكلمات وعلامات الترقيم، وتحديد الأسئلة الإجبارية والاختيارية، وترتيب بنود كل نوع من أنواع الأسئلة معًا، مع التأكيد على ضرورة ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وأن تقيس الأسئلة مستويات الأداء مثل القدرة علي التفسير والتحليل والمقارنة والنقد أو وضع خطة لحل المشكلة، وأن تقيس الأسئلة مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومحددة، وأن يكون الزمن المخصص للامتحان مناسبا لكم الأسئلة، وأن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة موضوعية (الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، والإجابات القصيرة)، واسئلة مقالية، إلى جانب تحديد آلية مراجعة الامتحان.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة إخضاع المحتوى العلمي للمقررات الدراسية لمراجعة منهجية دقيقة، بما يضمن توافقه مع التوصيف المعتمد لكل مقرر.

ووافق المجلس، على قبول قيد عدد من الطلاب من ذوي الهمم للعام الجامعي الحالي 2025 /2026، في ضوء رأي اللجنة الطبية المركزية، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

كما وافق مجلس الجامعة على دعم كلية الطب البيطري بنسبة 50% من قيمة الاشتراك السنوي للمجلة الدولية عن عام 2025 على أن يكون السداد بالمعادل بالجنيه المصري.

نقل تبعية 10 وحدات ذات طابع خاص للمستشفيات الجامعية

ووافق المجلس على البدء في إجراءات نقل تبعية عدد (10) وحدات ذات طابع خاص بكلية طب قصر العيني إلى إدارة المستشفيات الجامعية، وهي: (مركز التشخيص بالموجات الصوتية، ومركز قصر العيني لعلاج الأورام، ومركز رعاية الحالات الحرجة، ومركز أبحاث ومضاعفات السكر، والمركز الطبي الوقائي الاجتماعي، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، ووحدة أمراض الدم وزرع النخاع، ووحدة الطب التصويري وأشعة التداخل، ووحدة تشخيص أمراض العيون وعلاجها، ووحدة أمراض الكلي في الأطفال).

كذلك وافق المجلس، علي بروتوكول التعاون بين كلية طب قصر العيني - مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" والبنك الأهلي المصري لتمويل تجديد عدد (4) غرف عمليات بمستشفى أبو الريش الياباني بالدور الرابع بإجمالي مبلغ 73 مليون و284 ألف.

ووافق المجلس على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة جادافبور بالهند، والتعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على اتفاقية التعاون بين كلية الصيدلة والمؤسسة التعليمية الحكومية الفيدرالية المستقلة للتعليم العالي (جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى) باسم أي إم سيتشينوف (جامعة سيتشينوف)، والتعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على اتفاقية التعاون بين كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية ووزارة الشباب والرياضة في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب.

كما وافق المجلس، على تجديد اتفاقية تبادل زيارات طلابية بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تنفيذ (أ) لإنشاء برنامج تبادل طلابي بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (إينالكو) بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة إينرمونجوليا بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية التخطيط الإقليمي والعمراني وقسم التخطيط المكاني بجامعة دورتموند التكنولوجية بألمانيا، وبروتوكول التعاون المشترك بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل بجامعة أسوان، ومذكرة التفاهم بين كلية العلاج الطبيعي والمركز القومي للبحوث في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، واتفاقية لإنشاء مركز أبحاث مشترك بين المعهد القومي لعلوم الليزر وجامعة بكين للتكنولوجيا الكيميائية بالصين.

مجلس جامعة القاهرة يوافق على الخطة البحثية 2025-2030

كما وافق مجلس جامعة القاهرة، علي الخطة البحثية المحدثة لجامعة القاهرة عن الفترة الزمنية (2025-2030)، وذلك بإعداد نموذج موحد وحصر الأولويات من جميع كليات ومعاهد الجامعة والتي تهدف تحديد الاتجاهات البحثية ذات الأولوية، وتعزيز قدرات الجامعة في مجالات الابتكار والإنتاج العلمي، ودعم متخذي القرار بالبيانات والدراسات المتخصصة.

ووافق المجلس، على مقترح كرسي الإيسيسكو للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل والمستدام، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبمشاركة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

