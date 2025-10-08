الأربعاء 08 أكتوبر 2025
المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة يزور أبو الريش الياباني (صور)

تفقد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لـمستشفيات جامعة القاهرة، مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

جاءت الزيارة في إطار خطة متابعة دقيقة تهدف إلى تقييم سير العمل ميدانيًا داخل المستشفيات الجامعية، ومراجعة أداء الأقسام الحيوية والتأكد من انتظام الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال المرضى.

رافق المدير التنفيذي خلال الجولة كل من؛ الدكتورة مروة مشعل نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية، والدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، والدكتورة أمل السيد نائب المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان في استقبال المدير التنفيذي للمستشفيات، الدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبو الريش الياباني، وعدد من قيادات المستشفى وأعضاء الفريق الطبي والإداري، الذين استعرضوا أبرز الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمة الطبية للأطفال.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها غرفة تحضير العلاج المركزية، ووحدتا الباطنة (1 و2)، وغرفة المراقبة والتحكم بالكاميرات، ووحدة جراحة حديثي الولادة، حيث اطمأن الدكتور حسام حسني على انتظام العمل داخل الوحدات وحسن تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وخلال الجولة، أشاد المدير التنفيذي بروح الالتزام التي لمسها بين العاملين، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الإدارات هو الأساس لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة داخل مستشفيات جامعة القاهرة. 

كما وجه بضرورة استمرار المتابعة اليومية ومواصلة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بما يواكب حجم الدور الوطني الذي تضطلع به مستشفيات الجامعة في خدمة المرضى من مختلف المحافظات.

واختتم حسني جولته بتأكيد حرصه على مواصلة الزيارات الميدانية لجميع المستشفيات التابعة، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير الشامل وتحقيق التكامل بين الجوانب العلاجية والتعليمية والبحثية، بما يعزز من مكانة مستشفيات جامعة القاهرة كمركز طبي مرجعي على مستوى الدولة.

