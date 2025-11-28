الجمعة 28 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

جيهان إسماعيل تكشف سر الإبداع: الإخراج يبدأ من الإنسانية قبل الكاميرا

المخرجة جيهان إسماعيل
المخرجة جيهان إسماعيل
أكدت المخرجة التونسية جيهان إسماعيل أن العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل تمثل حجر الأساس لأي عمل فني ناجح، مشددة على ضرورة بناء هذه العلاقة على الاحترام المتبادل والتعاون وتبادل الرؤى، لضمان تقديم أداء صادق يعكس روح العمل.

 

وخلال مشاركتها في ماستر كلاس حول مفهوم الشخصية الدرامية ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أوضحت أنها تضع اهتمامها بالممثل في مقدمة أولوياتها، معتبرة أن تطوير أداء الممثل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعامل الإنساني وإتاحة مساحة للتجريب والتعبير.

 

وأضافت أنها تعتمد دائمًا على الحوار والنقاش بدلًا من فرض رؤيتها، مؤكدة أن الإبداع يولد من المشاركة لا من الإملاء”. 

 

وكشفت عن تجربة سابقة خلال تصوير أحد الأعمال السينمائية، حين كان أحد الممثلين يستعد لتقديم مشهد صعب يتناول حالة اغتصاب، وأخبرها بأنه لم يختبر تجربة مشابهة ولا يعرف كيف يجسدها. وتابعت: “احترمت احتياجه للهدوء النفسي وتركت له مساحة كاملة ليصل إلى إحساسه بنفسه، وفي النهاية قدّم المشهد باحترافية شديدة”.

 

واختتمت المخرجة التونسية حديثها بالتأكيد على أن بناء الثقة بين المخرج والممثل هو البوابة الحقيقية للوصول إلى أداء عميق وصادق، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة العمل الفني ويمنح التجربة قيمة فنية وإنسانية أكبر.

 

 

