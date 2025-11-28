تجهيزات خاصة لحفل آمال ماهر وبهاء سلطان في قصر القبة

18 حجم الخط

أنهت إدارة تنظيم الحفلات وضع تجهيزات خاصة واستثنائية لحفل الفنانة آمال ماهر والنجم بهاء سلطان المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة 28 نوفمبر داخل قصر القبة التاريخي، في سهرة توصف بأنها الأفخم والأكبر بين حفلات نهاية العام.

وكشفت مصادر داخل فريق التنظيم أن الاستعدادات بدأت منذ عدة أيام، وشملت تجهيزات صوتية وإضاءة ضخمة جرى استقدامها خصيصًا للحفل لضمان تقديم عرض موسيقي يليق بمكانة النجمين وجلال الموقع التاريخي للحفل.

مسرح ملكي.. ومؤثرات لأول مرة داخل القصر

وبحسب المصادر، تم تصميم المسرح على طراز ملكي يتناسب مع طبيعة قصر القبة، مع استخدام شاشات عرض عملاقة ونظام Sound System عالي الجودة، إضافة إلى مؤثرات ضوئية تُستخدم لأول مرة في حفلات تُقام داخل القصر.

كما جرى تجهيز ممرات خاصة لاستقبال الضيوف وتسهيل حركة الجمهور، مع زيادة أعداد أفراد الأمن لتأمين الحفل نظرًا للإقبال الكبير المتوقع.

البروفات تمت على مدار يومين

وخضع كل من آمال ماهر وبهاء سلطان لبروفات مكثفة على مدار اليومين الماضيين داخل القصر، بحضور فرقهم الموسيقية، لضبط التوزيعات وتنسيق انتقال الفقرات بين النجمين، بحيث يظهر الحفل بصورة متكاملة ومنسقة.

وأكد أعضاء من فريق الإعداد أن آمال ماهر تجهّز مفاجآت فنية خلال فقرتها، بينما يقدم بهاء سلطان ميدلي لأغانيه القديمة بصياغة موسيقية جديدة.

جمهور ضخم ينتظر… ومقاعد إضافية

وبسبب ارتفاع الطلب على الحضور، تمت إضافة صفوف مقاعد جديدة في الساحة الخارجية للقصر، مع تجهيز شاشات خارجية ليتمكن الجمهور من متابعة الحفل في حال امتلاء المقاعد الرئيسية.

كما تم تخصيص بوابات دخول منفصلة لتجنّب الزحام، مع نشر فرق تنظيمية لإرشاد الجمهور وتسهيل الحركة داخل القصر.

ليلة موسيقية مبهرة

ومع اكتمال كل التجهيزات، يستعد الجمهور الليلة لسهرة لا تتكرر كثيرًا، تجمع بين أصوات راقية وأجواء ملكية، في حفل يُتوقع أن يكون من أبرز فعاليات نوفمبر ونهاية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.