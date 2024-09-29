نجوى فؤاد: "لو كنت أمتلك مال قارون كان خلص"
قالت الفنانة نجوى فؤاد إنها تعاني ظروفًا صحية ومادية صعبة جدًا؛ مؤكدة أنها لم تتلق عروضًا للعمل منذ فترة طويلة.
وعن دور نقابة الممثلين في هذه الأزمة..قالت “فؤاد” في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "النقابة آخرها تساعد بتحليل أو إشاعة فقط"، أما خلاف ذلك فهم لا يستطيعون أن يقدموا شيئًا.
واستطردت الفنانة الكبيرة: “خلال السنوات الماضية لو كنت أمتلك مال قارون كان خلص، لأننى أنفقت كثيرًا على مرضي، حيث أجريت عملية التردد الحرارى أكثر من مرة، والمرة الواحدة تتكلف 45 ألف جنيه، وكشف الطبيب الواحد يصل إلى ألف جنيه، وفي النهاية يتم مهاجمتى عندما أطلب المساعدة من الآخرين، وأنا حاليًا لا أستطيع أن أتحمل كل هذا بمفردي دون عمل أو إعانة من أية جهة”.
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