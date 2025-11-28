الجمعة 28 نوفمبر 2025
بعثة منتخب مصر تتحرك إلى مطار القاهرة استعدادا للمشاركة في كأس العرب

تحرك منتخبنا المشارك
تحرك منتخبنا المشارك في كأس العرب من مشروع الهدف إلى المطار
غادرت منذ قليل بعثة منتخبنا المشارك في كأس العرب مشروع الهدف إلى المطار استعدادًا للسفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العرب.

وتغادر القاهرة اليوم الجمعة، بعثة منتخب مصر الثاني في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

وتقلع طائرة منتخب مصر مطار القاهرة في الواحدة ظهرا، وتضم الجهاز الفني والإداري بقيادة حلمي طولان وأحمد حسن وعصام الحضري وأيمن حافظ المدير الإداري الي جانب 23 لاعبًا.

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

 

منافس مصر في الجولة الأولى بكأس العرب

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت. 

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر. 

 

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

