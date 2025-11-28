الجمعة 28 نوفمبر 2025
محافظات

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بـمحافظة القليوبية على حريق اندلع اليوم الجمعة داخل شقة سكنية بالطابق التاسع في برج القاضي المكوّن من 13 طابقًا بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها.

اللجنة العامة بالخانكة والخصوص والعبور تعلن الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع لجان الفرز ويؤكد جاهزيتها وتأمينها الكامل (صور)

وفور تلقّي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية القليوبية  إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمنع امتداد النيران إلى الشقق المجاورة.

ونجحت القوات في إخماد الحريق بالكامل، كما تم تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

حصر الخسائر المادية  في حريق شقة ببنها 

وتواصل الجهات المختصة بمحافظة القليوبية  حصر الخسائر المادية ومعاينة موقع الواقعة لبيان أسباب اندلاع الحريق، فيما تتخذ الأجهزة الأمنية بالقليوبية الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

