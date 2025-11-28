18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية بـمحافظة القليوبية على حريق اندلع اليوم الجمعة داخل شقة سكنية بالطابق التاسع في برج القاضي المكوّن من 13 طابقًا بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها.

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية ببنها

وفور تلقّي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية القليوبية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمنع امتداد النيران إلى الشقق المجاورة.

ونجحت القوات في إخماد الحريق بالكامل، كما تم تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

حصر الخسائر المادية في حريق شقة ببنها

وتواصل الجهات المختصة بمحافظة القليوبية حصر الخسائر المادية ومعاينة موقع الواقعة لبيان أسباب اندلاع الحريق، فيما تتخذ الأجهزة الأمنية بالقليوبية الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

