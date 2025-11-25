انتخابات النواب 2025، التنسيقية ترصد إقبالا كثيفا على لجنة مدرسة الزهويين بالقليوبية

18 حجم الخط

شهدت محافظة القليوبية، وتحديدًا الدائرة الانتخابية قليوب، اليوم، توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الزهويين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025.



وتجرى عملية التصويت داخل اللجنة في أجواء منظمة، مع تواجد مكثف للعناصر الأمنية والإدارية لتسهيل دخول وخروج الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس.

ويعكس هذا الإقبال حرص أهالي قليوب على المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الدستوري واختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان



غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني لرصد كل ما يتعلق بعملية الاقتراع وانتظام اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ويشارك المصريون بالداخل فى التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.



انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجاري، في 13 محافظة وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

وأجريت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الخارج علي مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 21 و22 نوفمبر الجاري داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، فيما يتم التصويت في الداخل في يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة سيجري الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.