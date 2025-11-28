الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 240 محضرا لمخالفات متنوعة من أسواق ومحلات أسوان

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على أسواق أسوان
18 حجم الخط

وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين الى تحقيق الرقابة المشددة والسيطرة على الأسعار داخل الأسواق والمخابز البلدية، مع متابعة حركة البيع والشراء بالمحلات والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين،وتم تحرير 240 محضرا للعديد من المخالفات والمضبوطات المتنوعة لعدم جودتها للاستخدام الآدمى.

حملات تفتيشية هادفة 

قال محمد أبو الحسن مدير عام  مديرية التموين بأسوان إن اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى،نفذت العديد من الحملات التفتيشية الهادفة لضبط جودة الخبز المنتج، وضبط حركة الأسعار، ومحاسبة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والقرارات التموينية أو التلاعب بالحصص التموينية الخاصة بالمواطنين ومنع الغش والاحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أضاف أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 185 محضرا متنوعا تضمن 79 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم النظافة العامة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف فى كمية من الدقيق، وخبز غير مطابق للمواصفات، وإثبات مبيعات وهمية.

أشار إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 106 محاضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات، وتجميع بطاقات تموينية، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بالتعاون مع اللجان المشتركة بجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومكاتب تموين إدفو، ومراقبة الأغذية، والعاملين بالوحدة المحلية بتنفيذ حملة ميدانية موسعة، والمرور على عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت داخل نطاق المركز والمدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 35 محضر متنوع لجنح صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، فضلًا عن إعدام 98 كجم، ولتر من الأغذية للتغير فى خواصها، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالتتنسيق مع اللجان المشتركة بالمرور على الأسواق لضبط الأسعار حيث تم تحرير 20 محضر لعدم وجود شهادات صحية، وعدم النظافة العامة، مع إعدام ٤٥ كيلو من الأغذية المخالفة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملات التفتيشية الحصص التموينية الرقابة على المخابز الصحة العامة للمواطنين جهاز حماية المستهلك خبز غير مطابق للمواصفات

مواد متعلقة

محافظ أسوان: إنهاء خدمة 9 عاملين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة

محافظ أسوان يبحث آليات تطوير منظومة إدارة الأصول الإستثمارية (صور)

محافظ أسوان: تركيب شاشات ضخمة في 14 موقعا لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ أسوان يلتقي المواطنين بعد صلاة الجمعة بمسجد عبد الرحمن في غرب سهيل

الأكثر قراءة

حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

رسائل قوية من السيسي لرئيس لبنان والوزير الأول للجزائر ورئيس شركة إيني

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية