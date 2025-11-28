تحرير 240 محضرا لمخالفات متنوعة من أسواق ومحلات أسوان

18 حجم الخط

وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين الى تحقيق الرقابة المشددة والسيطرة على الأسعار داخل الأسواق والمخابز البلدية، مع متابعة حركة البيع والشراء بالمحلات والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين،وتم تحرير 240 محضرا للعديد من المخالفات والمضبوطات المتنوعة لعدم جودتها للاستخدام الآدمى.

حملات تفتيشية هادفة

قال محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان إن اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى،نفذت العديد من الحملات التفتيشية الهادفة لضبط جودة الخبز المنتج، وضبط حركة الأسعار، ومحاسبة كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والقرارات التموينية أو التلاعب بالحصص التموينية الخاصة بالمواطنين ومنع الغش والاحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 185 محضرا متنوعا تضمن 79 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم النظافة العامة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وتصرف فى كمية من الدقيق، وخبز غير مطابق للمواصفات، وإثبات مبيعات وهمية.

أشار إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 106 محاضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات، وتجميع بطاقات تموينية، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بالتعاون مع اللجان المشتركة بجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومكاتب تموين إدفو، ومراقبة الأغذية، والعاملين بالوحدة المحلية بتنفيذ حملة ميدانية موسعة، والمرور على عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت داخل نطاق المركز والمدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 35 محضر متنوع لجنح صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، فضلًا عن إعدام 98 كجم، ولتر من الأغذية للتغير فى خواصها، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالتتنسيق مع اللجان المشتركة بالمرور على الأسواق لضبط الأسعار حيث تم تحرير 20 محضر لعدم وجود شهادات صحية، وعدم النظافة العامة، مع إعدام ٤٥ كيلو من الأغذية المخالفة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

