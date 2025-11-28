محافظة أسوان تطلق فيديوهات توعوية لجهود مناهضة "العنف ضد المرأة والطفل"

18 حجم الخط

العنف ضد المرأة، أطلقت محافظة أسوان فيديوهات توعوية لجهود المحافظة في مناهضة "العنف ضد المرأة والطفل".

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شهد الثلاثاء الماضي، فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة، التي أقيمت تحت شعار "معًا لمناهضة العنف – أسوان آمنة للجميع"، والذي يتزامن مع الحملة العالمية في إطار الرؤية المستنيرة التي تتبناها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، فضلًا عن القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية، أكد المحافظ أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة تعتبر ترجمة حقيقية للتعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان ووزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بهدف دعم قضايا المرأة والطفل وتعزيز حقوقهما في جميع المجالات الحياتية.

وأوضح أن المحافظة تستهدف من هذه الحملة ترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر العنف ضد المرأة، وإبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية المرأة والطفل، وضمان حصولهما على حقوقهما كاملة وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شاركت الثلاثاء الماضي في احتفال وزارة الأوقاف باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

شهد الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعددًا من قيادات الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وقيادات دينية ووطنية ومجموعة من الخبراء والمتخصصين؛ تأكيدًا لرسالة الدولة في صون حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف، وترسيخ الخطاب الديني المستنير؛ وذلك في إطار جهود الوزارة المجتمعية والتوعوية.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي حول الابتزاز الإلكتروني ضد المرأة وعدد من النصائح والإرشادات في حالة تعرضهن لتلك الوقائع وطرق التدخل السريع من المجلس القومي للمرأة والدور الذي يقوم به مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في مساعدة ودعم المرأة في حال التعرض لتلك الوقائع وكذا التمكين الاقتصادي للمرأة بمركز تنمية المهارات وتوفير فرص العمل وتدريب وتسويق المنتجات الخاصة بالمرأة.

كما شهدت الاحتفالية عرض عدد من التجارب النسائية الملهمة لمقاومة العنف الاجتماعي وبرامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للمرأة والتي قامت بها مؤسسة أهل مصر خلال الفترة الماضية.

وتضمّنت الاحتفالية فقرة تعريفية بجهود وزارة الأوقاف في دعم المرأة من خلال خطب الجمعة، والندوات التوعوية، وبرامج التدريب، تلاها عرض مقتطفات من كلمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُبرز مكانة المرأة المصرية ودورها المحوري في بناء الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.