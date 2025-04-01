انتشال جثة غريق فى نهر النيل بمحافظة أسوان

نجحت فرق الإنقاذ النهرى بأسوان، اليوم الثلاثاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، في انتشال جثة شخص لقى مصرعه غرقًا فى مياه نهر النيل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتشال جثة شخص غريق

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بانتشال جثة شخص بنطاق مدينة السباعية التابعة لمركز ادفو، وبالكشف تم التعرف على هوية الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى: "محمد أحمد مطاوع" 46 سنة، ولقى مصرعه غرقًا منذ عدة أيام فى مياه النيل أمام قرية النخل التابعة لمركز إدفو، وتم العثور على الجثة اليوم.

وتم نقل جثة الغريق إلى مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة، لتولى التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.