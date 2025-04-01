الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

انتشال جثة غريق فى نهر النيل بمحافظة أسوان

مصرع شخص غرقا فى
مصرع شخص غرقا فى اسوان

نجحت فرق الإنقاذ النهرى بأسوان، اليوم الثلاثاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، في انتشال جثة شخص لقى مصرعه غرقًا فى مياه نهر النيل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
انتشال جثة شخص غريق 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا  يفيد بانتشال جثة شخص بنطاق مدينة السباعية التابعة لمركز ادفو، وبالكشف تم التعرف على هوية الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى: "محمد أحمد مطاوع" 46 سنة، ولقى مصرعه غرقًا منذ عدة أيام فى مياه النيل أمام قرية النخل التابعة لمركز إدفو، وتم العثور على الجثة اليوم.

وتم نقل جثة الغريق إلى مشرحة إدفو العمومية تحت تصرف النيابة، لتولى التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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أسوان إدفو امن اسوان نهر النيل غرق

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