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محافظات

محافظ أسوان يتفقد شارع بور سعيد بكوم أمبو ويوجه بمواصلة حملات الإزالة (صور)

جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ أسوان فى كوم أمبو، فيتو

 حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تفقد سوق شارع بورسعيد، والأسواق الجانبية الملحقة به، وسط المدينة.

ووجه المحافظ إلى مواصلة تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة جميع الإشغالات أولًا بأول داخل السوق لتوفير السيولة المطلوبة لحركة المواطنين المترددين عليه كأحد أهم الشوارع الرئيسية بكوم أمبو.

تفريغ كوم امبو من التكدس والاسواق 

وخلال زيارته برفقة القيادات التنفيذية، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم العمل على قدم وساق من أجل تفريغ مدينة كوم أمبو من التكدس داخل سوق بورسعيد والأسواق الجانبية من العشوائية والباعة الجائلين وذلك من خلال تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء سوق حضاري بكوم أمبو بعد تخصيص مساحة 5 أفدنة فى موقع متميز بوسط المدينة.

أشار إلى أنه يتم التخطيط الجيد لهذا السوق بشكل متناسق ونموذجى، ويراعى فيه توافر كافة الخدمات والمرافق لاستيعاب الباعة الجائلين وتفريغ المدينة من العشوائيات والإشغالات، وتحقيق السيولة المطلوبة للمارة والمركبات داخل مدينة كوم أمبو .

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​ أسوان سوق عشوائي بمدينة كوم أمبو مدينة

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