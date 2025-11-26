الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محكمة قنا تقضي بالمؤبد لشخصين بتهمة قتل مواطن وإصابة 3 آخرين

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وبأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ، متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل شخص وإصابة 3 آخرين بسبب خلافات على حد فاصل في أرض زراعية بقرية العطيات بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وترجع أحداث الواقعة إلى 21 أكتوبر 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين أبو ضيف.ع.ش وعبد العاطي.ع.ش تهمة قتل المجني عليه حمدان.ع.ع عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقه حمدي.ع.ع ونجله علاء.ح.ع والمجني عليه سيد.م.ع، على خلفية خلافات على حد فاصل للأراضي الزراعية.

وأحالت النيابة العامة القضية، التي حملت رقم 14852 لسنة 2023 جنح دشنا والمقيدة برقم 3240 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بسجن المتهمين المؤبد.

