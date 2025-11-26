شخصان تحت الأنقاض، انهيار منزل في قرية الصياد بقنا

18 حجم الخط

انهار منزل من الطوب اللبن اليوم في قرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، ما أسفر عن وقوع إصابات محتملة تحت الأنقاض.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا عاجلًا من غرفة العمليات بمديرية أمن قنا بانهيار المنزل، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية ومسئولي رئاسة مدينة نجع حمادي إلى مكان الحادث، للسيطرة على الوضع وبدء عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضح مصدر أمني أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من تحديد موقع شخصين تحت الأنقاض، وجارٍ العمل على استخراجهم بأقصى سرعة ممكنة، وسط جهود مكثفة من الأجهزة المعنية لضمان سلامتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول أسباب الانهيار وظروف الحادث، فيما يستمر متابعة الحالة بشكل مباشر من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.