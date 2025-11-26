الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شخصان تحت الأنقاض، انهيار منزل في قرية الصياد بقنا

انهيار منزل
انهيار منزل
18 حجم الخط

انهار منزل من الطوب اللبن اليوم في قرية الصياد التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، ما أسفر عن وقوع إصابات محتملة تحت الأنقاض.

تفاصيل الواقعة 

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا عاجلًا من غرفة العمليات بمديرية أمن قنا بانهيار المنزل، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية ومسئولي رئاسة مدينة نجع حمادي إلى مكان الحادث، للسيطرة على الوضع وبدء عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضح مصدر أمني أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من تحديد موقع شخصين تحت الأنقاض، وجارٍ العمل على استخراجهم بأقصى سرعة ممكنة، وسط جهود مكثفة من الأجهزة المعنية لضمان سلامتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول أسباب الانهيار وظروف الحادث، فيما يستمر متابعة الحالة بشكل مباشر من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية.

الطوب اللبن شمال محافظة قنا قنا مديرية أمن قنا مدينة نجع حمادي مركز نجع حمادي

