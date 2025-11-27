ختام الدورة الـ 18 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير بمشاركة 12 دولة

18 حجم الخط

اختتمت، مساء اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثامنة عشر لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر بمدينة الأقصر، بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعرب والأجانب من 12 دولة، من بينها مصر والعراق وسلطنة عمان والبحرين والمغرب وألمانيا وإيطاليا وفنلندا ومقدونيا وإنجلترا وبيلاروسيا وروسيا وتركيا.

وخلال وصوله إلى مقر حفل الختام، كان في استقبال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر فرقة الأقصر للتحطيب، التي قدمت عرضًا فنيًا تراثيًا عبّر عن روح الفنون الشعبية في صعيد مصر وأضفى أجواء احتفالية مميزة على مراسم الختام.

وأكد وزير الثقافة أن ملتقى الأقصر أصبح منصة دولية بارزة تجمع مبدعي العالم على أرض مصر الخالدة، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في دعم الملتقى وتطويره لتعزيز حضور مصر على خريطة الفنون العالمية.

وأوضح أن الدورة الحالية قدمت أعمالًا فنية مبتكرة استلهمت روح الأقصر وجمالياتها البصرية، مؤكدا حرص الدولة على توفير بيئة تشجع الفنانين على التجريب والاكتشاف.

وزير الثقافة يعلن إقامة ملتقى فني جديد على نيل اسوان

كما أعلن الوزير عن إطلاق سمبوزيوم مدن مصر الأول، على أن تستضيف مدينة أسوان نسخته الافتتاحية بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين والقائمين على الملتقى ومحافظة الأقصر والعاملين بصندوق التنمية الثقافية على جهودهم في إنجاح الدورة.

دور صندوق التنمية الثقافية وفريقه

من جانبه، أعرب المعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس صندوق التنمية الثقافية، عن تقديره لمحافظة الأقصر لدعمها المستمر للملتقى، كما وجّه الشكر لسفير سنغافورة في القاهرة لحضوره الفعاليات.

وأكد أن دور صندوق التنمية الثقافية وفريقه كان قائمًا على تيسير كل ما يلزم لإنجاح الملتقى، قائلًا: “أرى أنني وزملائي في الصندوق كنا ميسرين، وأتمنى أن نكون قد قمنا بذلك على أفضل وجه”.

ياسر جعيصة: نجاح الدورة جاء ثمرة تعاون حقيقي بين جميع الجهات المنظمة والمشاركين من مصر والعالم

كما قدّم الفنان ياسر جعيصة، قوميسير عام الملتقى، الشكر لوزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية والفنانين المشاركين، مؤكدًا أن نجاح الدورة جاء ثمرة تعاون حقيقي بين جميع الجهات المنظمة والمشاركين من مصر والعالم، وأن المعرض الختامي يعكس تنوع المدارس والأساليب الفنية.

كان حفل الختام قد شهد تكريم الفنان الكبير محمد شاكر والفنان الدكتور حسن عبد الفتاح، إلى جانب تكريم الفنان الإيطالي Prof. Ertico Aniello ضيف شرف الدورة، والناقد أحمد سميح المشرف على المتابعة النقدية للورش.

وتضمن الحفل فقرة موسيقية قدمها الفنان الألماني "بهايدن"، الذي أمتع الحضور بعزف حي على الة (هاند بان) أضاف بعدًا موسيقيًا متناغمًا مع أجواء الحدث الفني.

وافتُتح المعرض الجماعي الذي ضم أعمال الفنانين المشاركين خلال أيام الملتقى، والتي جاءت نتاج الورش والجولات الميدانية داخل مدينة الأقصر، مقدّمًا تجربة بصرية ثرية تمزج بين الحداثة وروح المكان التاريخية، لتتيح للجمهور اكتشاف ثراء التجارب وأساليب التعبير المتنوعة.

وبهذا الختام، يواصل ملتقى الأقصر الدولي للتصوير دوره كأحد أهم التجمعات الفنية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجسرًا يربط المبدعين من مختلف الثقافات على أرض مدينة ما زالت تهدي العالم نورها منذ آلاف السنين، مؤكدًا مكانة الأقصر كمنارة فنية وثقافية على خريطة الإبداع العالمي.

