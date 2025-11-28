شروط قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري

الجمعة 28 نوفمبر 2025
 يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن شروط الحصول على التمويل العقاري من فروع البنك. 

وأوضح مسؤولو البنك الأهلي أن قائمة الشروط للحصول على التمويل العقاري في البنك الأهلي تضم ما يلي:

يشترط أن يكون المقترض مصري مقيم وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب وبحد أقصى 75 سنة في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات فقط.

مدة العمل 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، و12 شهرا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

تتراوح مدة القرض بين 5 - 30 سنة حسب نوع التمويل

مصاريف فتح الحساب مجانًا.

مصاريف الاستعلام الائتماني مجانًا.

وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

عمولة تأخير2% على الأقساط مستحقة الدفع.

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

من جانب آخر، يتساءل العديد من عملاء البنك الاهلي حول امكانية طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF) من خلال الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو البنك الاهلي أنه بالفعل يمكن ذلك ضمن مجموعة الخدمات التي يتم تقديمها عبر خدمات الاهلي نت.

كما تضم قائمة خدمات الأهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية. 

وأجرى البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل، والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

البنك الأهلي نت

وتتيح تعديلات البنك الاهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من اي مكان وفي اي وقت.

خدمات البنك الاهلي نت 

١_الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

٢_تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣_استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤_إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥_تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

الجريدة الرسمية