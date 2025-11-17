الإثنين 17 نوفمبر 2025
الاتصالات تعلن إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية

على هامش فعاليات النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير الائتمانى والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى iscore، فى إطار جهود الدولة للتوسع فى الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالى.

منصة رقمية موثوقة

وتسهم هذه الخدمة فى تمكين المواطنين من الوصول الفورى والآمن إلى بياناتهم الائتمانية من خلال منصة رقمية موثوقة، بما يدعم الوعى المالى ويسهم فى تحسين إدارة الالتزامات بصورة أفضل.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين الحصول على تقرير ائتمانى رقمى يشمل تفاصيل التسهيلات الائتمانية والدرجة الائتمانية ومستوى الجدارة الائتمانية، مع إمكانية متابعة الأداء الائتمانى ومراجعة البيانات بدقة عبر المنصة.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة الاستعلام عن التقرير الائتمانى ضمن خدمات التمويل والائتمان، ثم استيفاء خطوات التحقق للحصول على التقرير بشكل فورى، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو الشركات، بما يدعم تحسين الوصول للخدمات المالية.

وتأتى هذه الخدمة ضمن خطة الحكومة لدمج الخدمات المالية داخل المنظومة الرقمية الوطنية، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل.

منظومة الخدمات الحكومية 

وتمثل هذه الخدمة إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الحكومية الرقمية التي تجاوزت 200 خدمة، وجاري العمل على التوسع في تقديم خدمات رقمية متكاملة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

