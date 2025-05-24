هل يمكن إدارة حسابات الشركات الأخرى من خلال الإنترنت البنكي في بنك مصر؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن مدى إمكانية إتاحة الإنترنت البنكي إدارة حسابات الشركة وحسابات الشركات التابعة لها من خلال حساب مستخدم واحد.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن إدارة حسابات الشركة وحسابات الشركات الأخرى يمكن بالفعل من خلال الإنترنت البنكي.

كما تضم قائمة خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر ما يلي:

طلب دفتر شيكات - إيقاف صرف شيك - عرض حالة شيك.

طلب شيك مصرفي.

طلب شهادة معتمدة بالأرصدة.

طلب إصدار بطاقة خصم فوري.

إيقاف جميع البطاقات.

إدارة أرصدة الحسابات.

الاستعلام عن المعاملات للتجار.

عرض ملخص حسابات الشركة (حسابات جارية، شهادات، ودائع، قروض، بطاقات ائتمانية) بمختلف العملات.

عرض كشوف الحسابات، البطاقات "كشف حساب لفترة محددة / كشف حساب مختصر"

عرض العمليات المنفذة من خلال الإنترنت البنكي.

إمكانية الاطلاع وتنفيذ المعاملات المالية على حسابات الشركة التابعة.

وكشف مسؤولو بنك مصر تفاصيل وخصائص بطاقات كنانة للمعاملات الإسلامية التي يصدرها البنك.

وفي ما يخص أنواع بطاقات الائتمان الإسلامية في بنك مصر فهي كالتالي:

بطاقات مــاستر كــارد كلاسيك (كنانة):

تصدر بحد ائتماني 2000 جنيه إلى 4,999 جنيه كحد أقصى.

بطاقة مــــاستر كــــارد تيتانيوم (كنانة):

تصدر بحد ائتماني 5000 جنيه إلى 1000000 جنيه كحد أقصى.

فكرة البطاقات الائتمانية الإسلامية (كنانة):

ويصدر بنك مصر بطاقة الائتمان الإسلامية (كنانة) التي يمكن استخدامها لسداد قيمة المشتريات أو الخدمات المباحة شرعًا، على تنوعها عن طريق آلات البيع الإلكترونية P.O.S داخل وخارج الجمهورية.

يمكن استخدام البطاقة في السحب النقدي في حالة الطوارئ بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

تقوم البطاقة على أساس مبدأ المرابحة المشمولة بالوكالة، حيث يقوم البنك بتنفيذ عملية مرابحة بإجمالي قيمة بيان العمليات الصادر لحامل البطاقة (مقسمة على 12،24،36 شهرًا حسب رغبة العميل) وذلك في حالة عدم قيام العميل بسداد كامل المديونية المستحقة عليه قبل يوم 26 من نفس شهر صدور بيان العمليات، أما إذا قام حامل البطاقة بسداد كامل المبلغ المستحق الوارد ببيان العمليات فلا يتم تنفيذ عملية المرابحة.



استخدامات البطاقات الائتمانية الإسلامية:

التسوق بالبطاقة لدى كافة المنافذ التجارية بجميع أنحاء العالم (متاجر - مطاعم - فنادق.....) باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة.

السحـب النقدي في حالات الطوارئ بنسبة 50% من الحد الائتماني من جميـع آلات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء العالم على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

شراء السلع والخدمات المُباحة شرعًا داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

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