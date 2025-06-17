قائمة الخصومات للعملاء على فيزا بلاتينيوم من البنك الأهلي

تقدم فيزا بلاتينيوم في البنك الأهلي خصومات عديدة للعملاء.

وتشمل القائمة الاستفادة من الخدمات التالية:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

طريقه انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم

يتم انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الأهلي بلاتينيوم حين يصبح رصيد العميل يساوي أو يزيد عن 2،000،000 جنيه مصري (أو ما يعادله بأي عملة أجنبية) إلى 5،000،000 جنيه مصري.

حيث إنه وبمجرد أن يصبح العملاء مؤهلين للانضمام، سيتم تسجيلهم تلقائيًّا ويقوم مدير علاقات مخصص بالاتصال بهم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

ومن جانب آخر تتيح خدمة الأهلى نت , الأهلي موبايل للعميل القيام ببعض الخدمات المصرفية إلكترونيًّا، على سبيل المثال وليس الحصر (فتح الحسابات، شراء الشهادات/ربط الودائع لأجل، واسترداد الشهادات/كسر الودائع لأجل.

خدمات الأهلي نت للعملاء

كما تضم قائمة خدمات الاهلي نت للعملاء الاطلاع على كشوف الحسابات، وسداد البطاقات الائتمانية، والتحويل بين حسابات العميل، والتحويل خارج حسابات العميل بالعملة المحلية.

وأجرى البنك الأهلي تعديلات فنية لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل والتي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

البنك الأهلي نت

وتتيح تعديلات البنك الاهلي المصري الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت.

خدمات البنك الأهلي نت

١_الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

٢_تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

٣_استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

٤_إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

٥_تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٦_تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

٧_الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

٨_خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

٩_خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

١٠_طلب استعلام ائتماني (I-Score) وتحميله بصيغة (PDF).

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