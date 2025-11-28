الذكاء الاصطناعي يختار أقرب 6 أندية للفوز بدوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

كشف حاسوب "أوبتا" الخارق عن أحدث توقعاته لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب انتهاء منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

ووفق حسابات الذكاء الاصطناعي، توقع الحاسوب تأهل كل من “ آرسنال، بايرن ميونيخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، تشيلسي، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، بروسيا دورتموند”، إلى دور الـ16.

كما توقع حاسوب "أوبتا" أن يُتوج آرسنال بالبطولة في نسختها القادمة، حيث منحه نسبة احتمال 22.6% للفوز، متقدمًا بفارق ضئيل على بايرن ميونخ الذي تبلغ نسبة فوزه 19%.

The Opta supercomputer's favourites for the Champions League:



Arsenal: 22.6%

Bayern: 19.0%

PSG: 11.2%



Find out more: https://t.co/eMZYSdplp7 pic.twitter.com/KL3NwEKbW9 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 26, 2025

يأتي باريس سان جيرمان في المركز الثالث بنسبة 11.2%، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع بنسبة 8.4%، ويليه تشيلسي في المركز الخامس بنسبة 6.2%.

وأخيرًا يأتي ريال مدريد في المركز السادس بنسبة 5.8%.

دوري أبطال أوروبا

وحقق آرسنال وتشيلسي أكبر المكاسب في هذه الجولة، بتغلبهما على العملاقين الأوروبيين بايرن ميونخ وبرشلونة على التوالي.



واصل آرسنال عروضه الكبيرة حيث تغلب على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 على أرضه مساء الأربعاء، كما اكتسح تشيلسي برشلونة بنتيجة 3-0.

وتعثرت الفرق الإنجليزية ، حيث تعرض ليفربول لخسارة قاسية أمام آيندهوفن بنتيجة 4-1 على ملعب أنفيلد، وخسر مانشستر سيتي أمام باير ليفركوزن، كما انهزم نيوكاسل يونايتد أمام أولمبيك مارسيليا.

وفاز باريس سان جيرمان، حامل اللقب، على توتنهام هوتسبير بنتيجة 5-3، بينما انتصر أتلتيكو مدريد على إنتر ميلان.



جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة

1- آرسنال، 15 نقطة.

2- باريس سان جيرمان، 12 نقطة.

3- بايرن ميونخ، 12 نقطة.

4- إنتر ميلان، 12 نقطة.

5- ريال مدريد، 12 نقطة.

6- بوروسيا دورتموند، 10 نقاط.

7- تشيلسي، 10 نقاط.

8- سبورتينج لشبونة، 10 نقاط.

9- مانشستر سيتي، 10 نقاط.

10- أتالانتا، 10 نقاط.

11- نيوكاسل يونايتد، 9 نقاط.

12- أتلتيكو مدريد، 9 نقاط.

13- ليفربول، 9 نقاط.

14- جالطة سراي، 9 نقاط.

15- آيندهوفن، 8 نقاط.

16- توتنهام، 8 نقاط.

17- باير ليفركوزن، 8 نقاط.

18- برشلونة، 7 نقاط.

19- قره باج، 7 نقاط.

20- نابولي، 7 نقاط.

21- مارسيليا، 6 نقاط.

22- يوفنتوس، 6 نقاط.

23- موناكو، 6 نقاط.

24- بافوس، 6 نقاط.

25- سانت جيلواز، 6 نقاط.

26- كلوب بروج، 4 نقاط.

27- أتلتيك بلباو، 4 نقاط.

28- آينتراخت فرانكفورت، 4 نقاط.

29- كوبنهاجن، 4 نقاط.

30- بنفيكا، 3 نقاط.

31- سلافيا براج، 3 نقاط.

32- بودو جليمت، نقطتان.

33- أولمبياكوس، نقطتان.

34- فياريال، نقطة.

35- كيرات، نقطة.

36- أياكس، بدون نقاط.

