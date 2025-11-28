اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين

18 حجم الخط

تختتم المسابقة الدولية لفن الكاريكاتير والبورتريه الساخر "كاريكاتونس" دورتها الخامسة اليوم الجمعة، حيث يتم إعلان الفائزين، وهي إحدى أهم الفعاليات الفنية الثقافية الدبلوماسية، التي تقام سنويًا على أرض الفيوم بمشاركة فنانين وسفراء من مختلف دول العالم.

كما يختتم مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، فاعليات نسخته الـ12 اليوم الجمعة.

تعريف مسابقة ومهرجان كاريكاتونس

‏بعتبر كاريكاتونس احتفال دولي بفن الكاريكاتير والبورتريه الساخر، وجمعت هذه والدورة 251 فنانًا من 56 دولة، وتحل إسبانيا ضيف شرف الدورة، ما يبرز تقاليدها الغنية في الفنون البصرية والتزامها بالحوار الثقافي، كما أن إحدى الشخصيات البارزة في المهرجان هي رسامة الكاريكاتير الشهيرة ماريا هيريروس، التي ستشارك كعضو في لجنة التحكيم الدولية، وستقدم هيريروس ورش عمل للأطفال في قرية تونس، يقدم فيها لقاءات وحوارات مع الفنانين المصريين، لدعم تبادل الخبرات والتعاون الإبداعي، وقدم المهرجان موضوعين رئيسيين، الكاريكاتير الموضوعي، والبورتريه الساخر.

أما مهرجان تونس للخزف والحرف التراثية في نسخته رقم 12، فقدم أعمال 36 عارضًا، منهم جهات حكومية ومؤسسات خيرية بالإضافة إلى عارضي القطاع الخاص.

