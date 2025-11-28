الجمعة 28 نوفمبر 2025
حوادث

رئيس نادي بيراميدز أمام النيابة لتزوير قيد الناشئين الثلاثاء المقبل

التحقيق مع رئيس نادي
التحقيق مع رئيس نادي بيراميدز الثلاثاء المقبل، فيتو
تستمتع نيابة التجمع الخامس الثلاثاء المقبل، لأقوال ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز في البلاغ المقدم ضده من  محمد رشوان المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا لاتهامه بارتكاب تزوير واستغلال أطفال قصر، والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة.

ووفق استدعاء النيابة له للتحقيق في البلاغ المقدم ضده، وتقديمه مستندات قيد الناشئين ورده حول الاتهام بالتزوير.


وكان قد أعلن محمد رشوان المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا أنه تقدم ببلاغ ضد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز وكذلك مسؤول القيد بالنادي لاتهامهم بارتكاب تزوير واستغلال أطفال قصر، والتمييز بالمخالفة لقانون الرياضة.

 

وعلى جانب آخر كانت قد أيدت محكمة مستأنف جنوب الجيزة تغريم ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مالك شركة نمبر ناين، بصفته  مدير الشركة، وإلزامه بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغ وقدره 98 ألفا و600 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 5 ملايين جنيه.

 

إلزام المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بدفع 5 ملايين جنيه

وكانت الدائرة الأولى تجاري، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قد ألزمت مالك شركة نمبر ناين، والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بصفته مدير شركة نمبر ناين، بأن يؤدي لإحدى شركات الاتصالات مبلغ وقدره 98 ألفا و600 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 5 ملايين جنيه، وأن يؤدي له فائدة قانونية وقدرها 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية والتي بدأت 7 أغسطس 2021، حتى تمام السداد، وألزمته بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة.

txt

