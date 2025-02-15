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رياضة

بيراميدز يحفز لاعبيه قبل مواجهة مودرن للحفاظ على صدارة الدوري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حرص ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على حضور تدريب فريق الكرة الأول، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري، من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة مسيرة الانتصارات، والحفاظ على صدارة الدوري الممتاز.

 

وعقد رئيس نادي بيراميدز جلسة مع اللاعبين على الرغم من مرضه، مؤكدا لهم أن كل مباراة يخوضها بيراميدز في الدوري يجب اعتبارها كأنها بطولة يجب الفوز بها، ولا يمكن الاستهانة بأي منافس، مع ضرورة مواصلة الانتصارات، والابتعاد بالصدارة والقمة.

وعبر رئيس النادي للاعبين عن سعادته بالروح التي يظهر عليها الفريق في مبارياته الأخيرة بجميع البطولات، وتحقيق الانتصارات المتتالية، ومشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الروح التي ستقود الفريق لتحقيق المزيد من البطولات.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت 

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء الاثنين على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز، الذي يتصدره بيراميدز برصيد 30 نقطة.

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