تفاصيل تقرير الطب الشرعي لجثة طالب غرق في نهر النيل بالجيزة

كشف التقرير الطبي الخاص بطالب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بـ منطقة الجيزة، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

غرق طالب في نهر النيل بالجيزة

وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد غرق شخص في نهر النيل بدائرة قسم الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب تم تحديد هويته، تعرض للغرق خلال الاستحمام بالنيل، لعدم إجادته السباحة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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