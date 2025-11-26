انتخابات مجلس النواب 2025، الحصر العددي للأصوات في دائرة بنها

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار طارق البسيوني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشارين وليد الجارحي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو اللجنة العامة، والمستشار محمد النقيرة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو اللجنة العامة، الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 في بنها

وكشفت اللجنة، فيما يخص القوائم، أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 647705 ناخبين، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 79109 ناخبين، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 13214 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 65895 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات التي انتخبت القائمة الوطنية 57015 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 8880 صوتا.

وفيما يخص المقاعد الفردية، فقد بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع لجان الدائرة 647705 ناخبين، وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم علي المقاعد الفردية 79109 أصوات، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 9298 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 69811 صوتا.

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

- إيهاب إمام حصل على 39654 صوتا.

- حازم عايش البلوي 30014 صوتا.

- مجدي مسعود 51314 صوتا.

- سمير الحلواتي 3250 صوتا.

- محمد عبد اللا 6810 صوتا.

- سامي صلاح 3670 صوتا.

- داليا السيسي 9891 صوتا.

- عمر إبراهيم 3720 صوتا.

- صبحي كامل منصور 3200 صوتا.

- وليد شعلان 638 صوتا.

- كريم عز العرب 6406 صوتا.

- خالد عبد المحسن 10240 صوتا.

- محمد المغربي 10465 صوتا.

- هاني شحاته 22969 صوتا.

وتتولى اللجان العامة إعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

