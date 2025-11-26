الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات مجلس النواب 2025، الحصر العددي للأصوات في دائرة بنها

الحصر العددي لانتخابات
الحصر العددي لانتخابات بنها القليوبية
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة، بالدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار طارق البسيوني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشارين وليد الجارحي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو اللجنة العامة، والمستشار محمد النقيرة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو اللجنة العامة، الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، وذلك بعد انتهاء أعمال الحصر من اللجان الفرعية المنتشرة بالدائرة.

 

جمال القليوبي يطعن على نتيجة انتخابات بني سويف: شهدت مخالفات جسيمة باللجان

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية (صور)

الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025 في بنها 

وكشفت اللجنة، فيما يخص القوائم، أنه بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية بالدائرة 647705 ناخبين، فيما بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية 79109 ناخبين، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 13214 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في جميع اللجان الفرعية 65895 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات التي انتخبت القائمة الوطنية 57015 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 8880 صوتا.
وفيما يخص المقاعد الفردية، فقد بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع لجان الدائرة 647705 ناخبين، وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم علي المقاعد الفردية 79109 أصوات، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 9298 صوتا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 69811 صوتا.

وحصل كل مرشح وفقا لترتيب بطاقة التصويت علي النحو التالي:

-      إيهاب إمام حصل على 39654 صوتا.

-      حازم عايش البلوي 30014 صوتا.

-      مجدي مسعود 51314 صوتا.

-      سمير الحلواتي 3250 صوتا.

-      محمد عبد اللا 6810 صوتا.

-      سامي صلاح 3670 صوتا.

-      داليا السيسي 9891 صوتا.

-      عمر إبراهيم 3720 صوتا.

-      صبحي كامل منصور 3200 صوتا.

-      وليد شعلان 638 صوتا.

-      كريم عز العرب 6406 صوتا.

-      خالد عبد المحسن 10240 صوتا.

-      محمد المغربي 10465 صوتا.

-      هاني شحاته 22969 صوتا.

وتتولى اللجان العامة إعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بنها القليوبية انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 محافظة القليوبية

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. BMW تطرح سيارتها X3 في السوق المصري.. البورصة تخسر 19 مليار جنيه.. والبنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات الشمول المالي لـ 76.3%

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

وزيرة التضامن خلال افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر: أول حدث علمي من نوعه بالشرق الأوسط

تشريعية الشيوخ تقر اليوم عقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية