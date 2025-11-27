قرارات جديدة بالوطنية للصحافة، دمج مجلة حريتي مع الجمهورية وإعلان أسماء الفائزين بالتفوق الصحفي

18 حجم الخط

اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها الشهري مساء الخميس، نتيجة مسابقة التفوق الصحفي في دورتها الأولى، وقررت بالإجماع إطلاق اسم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسي على الجائزة، تقديرًا لدورها الكبير وإسهاماتها الممتدة في الصحافة القومية.



إعلان الفائزين ودعوتهم للاحتفال

أعلنت الهيئة أسماء الفائزين في أقسام الجائزة العشرة، ودعتهم لحضور احتفال خاص يقام يوم الثامن من ديسمبر بمقر الهيئة بجاردن سيتي. ومن أبرز الفائزين هذا العام: حلمي النمنم، سمير مرقص، نيفين مسعد، أسامة الغزالي حرب، جلال عارف، علي السيد، ومحمد هاني.

دمج مجلة “حريتي” في “الجمهورية”

قرر مجلس إدارة الهيئة بالإجماع دمج مجلة حريتي الأسبوعية، الصادرة عن مؤسسة دار التحرير، كملحق أسبوعي يصدر كل أحد داخل صحيفة الجمهورية اليومية، في إطار خطة التطوير المؤسسي.

تفاصيل جوائز التفوق الصحفي

1- جائزة خاصة بتغطية افتتاح المتحف الكبير

استحدثت الهيئة جائزة خاصة لهذا الحدث لما شهدته الصحف القومية من تميز في تغطيته. وفازت بها صحف: الأهرام، الأخبار، الجمهورية، الأهرام أبدو، والأهرام ويكلي، تقديرًا لجهودها في إبراز هذا الافتتاح التاريخي.



المسابقات القطاعية

ثانيًا: مسابقة أفضل مطبوعة متطورة



مجلة الأهرام الاقتصادي

مجلة الأهرام العربي

مجلة روزاليوسف

ثالثًا: مسابقة أفضل إخراج صحفي

مجلة البيت (نصف الدنيا)

مجلة الديمقراطية

رابعًا: مسابقة أفضل عمود صحفي

د. أسامة الغزالي حرب (الأهرام)

جلال عارف (أخبار اليوم)

أحمد عبد التواب (الأهرام)

خامسًا: مسابقة أفضل مقال

حلمي النمنم (المصور)

د. نيفين مسعد (الأهرام)

د. سمير مرقص (الأهرام)

علي السيد (الأهرام)

محمد هاني (روزاليوسف)





سادسًا: مسابقة أفضل كاريكاتير

هاني شمس (مجلة آخر ساعة)

خضر حسن (مجلة صباح الخير)

سابعًا: مسابقة أفضل صورة صحفية

إسماعيل جمعة (الأهرام)

ثامنًا: مسابقة أفضل تحقيق صحفي

“معاناة مرضى السرطان” – مي هارون (مجلة أكتوبر)

“توقفوا عن إطعام حيوانات الشوارع” – هاجر صلاح (الأهرام)

“النصب على مواهب مصر” – محمود شوقي (مجلة الأهرام الرياضي)

تاسعًا: مسابقة أفضل تغطية صحفية

“مهمة في قعر البحر” – علاء عبد الحسيب (الأهرام التعاوني)

“جريمة هزت الرأي العام في دلجا” – مهاب موريس المناهري (الجمهورية)

جوائز التميز الوظيفي

جائزة العامل المثالي

فاز بها صلاح أحمد الديب من مؤسسة روزاليوسف، رئيس قسم “البلاماج” (الأوفست)، تقديرًا لكفاءته المهنية وخلقه الرفيع ومحبة زملائه.

جائزة الإداري المثالي

ذهبت للمحاسب محمود الديب من قطاع الماليات بمؤسسة أخبار اليوم، المشهود له بالأمانة والكفاءة والانضباط.

