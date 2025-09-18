رئيس الوطنية للصحافة: اهتمام كبير برفع مستوى العنصر البشري ودورات في الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حرص الهيئة على تطوير العمل الصحفى والإدارى بالمؤسسات الصحفية القومية، باعتبارها ركيزة أساسية لصناعة الصحافة ونافذة تنويرية مهمة للمجتمع.



وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجى خلال ترأسه لأعمال لجنة أبحاث الصحافة بالهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة حرصت عبر 7 اجتماعات سابقة شارك فيها ممثلون لكل أطياف العمل الصحفى على الاستماع لرؤى المشاركين فى تطوير الخطاب الصحفى فى إطار جهود وضع خارطة طريق للاعلام المصرى التزامًا بالتكليف الذى وجه به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه ورؤساء الهيئات الاعلامية والصحفية يوم 10 أغسطس الماضى.



وأشار إلى أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بتطوير العنصر البشرى باعتباره عماد العمل الصحفى حيث يجرى تنظيم دورات متخصصة من خلال الهيئة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات فى مجال الذكاء الاصطناعي.. كما يجرى التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال بروتوكول خاص لتدريب 40 صحفى فى مجال الصحافة الاقتصادية.

وأكد الشوربجى أن الهيئة تهتم أيضا بالصحافة الاستقصائية ووجه الدعوة لاساتذة الصحافة للمشاركة في تقديم لديهم من خبرات فى هذا المجال للصحفيبن من خلال دورات متخصصة.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن المطلوب فى المرحلة القادمة ربط الصحيفة الورقية بكل أشكال الصحافة الرقمية من خلال ال QR code،مؤكدًا أن الهيئة لا تتردد فى توفير التمويل والدعم المطلوب لخطط التطوير التى تنفذها المؤسسات الصحفية القومية بهدف الوصول إلى صحافة قوية وفاعلة.



وأكد الدكتور سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة أن هذا الاجتماع يأتى بالتكامل مع الجهود التى بذلتها لجنة تطوير المحتوى برئاسة الزميل الاستاذ حمدى رزق عضو الهيئة ورئيس اللجنة. مشيرا إلى ضرورة الاستماع لرؤى أساتذة الصحافة فى الجامعات المصرية المختلفة وبحث ما يمكن تتفيذه من أفكارهم.



حضر الاجتماع نخبة من خبراء وأساتذة الصحافة بالجامعات وهم: الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتورة سماح المحمدي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدكتور عبدالله زلطة أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة بنها، الدكتورة مى مصطفى أستاذ الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم، الدكتور حسين ربيع وكيل كلية الإعلام جامعة السويس، وأستاذ الصحافة المساعد.



كما شارك بالحضور محمد حسن حلمى مدير تحرير الاهرام وعضو اللجنة والدكتور طلعت مصطفى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والدكتور طارق العوضى مساعد رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومحمد جمال الكريتى ووائل موسى بجريدة الجمهورية حيث قدم المشاركون أوراقا بحثية بمجالات ومقترحات التطوير المطلوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.