الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
سياسة

الشوربجي عقب الإدلاء بصوته: الصحافة القومية مهمتها تقديم صورة شاملة للانتخابات

المهندس عيد الصادق
المهندس عيد الصادق الشوربجي، فيتو
أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالأجواء التنظيمية التي سادت  العملية الانتخابية في كافة اللجان الانتخابية  منذ الساعات الأولي لعملية التصويت، مشيرًا إلى أنها انعكاس لحرص الدولة على إرساء قواعد الدستور والديمقراطية والنهوض بالحياة السياسية، وتكامل مؤسسات الدولة فى عملية التنظيم مجلس النواب لتدعيم  وإثراء الحياة النيابية والتشريعية فى مصر.

 

وأشار عقب الإدلاء بصوته، إلى أن الصحافة القومية هي عين المواطن، ومسؤوليتنا تقتضي تقديم صورة شاملة ومتوازنة وشفافة لكافة مراحل الانتخابات، بدءً من الدعاية وحتى إعلان النتائج، وذلك من غرفة المتابعة التي تم تشكيلها بالهيئة الوطنية للصحافة وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التغطية الصحفية للعملية الانتخابية وإجراءات التصويت، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات وتذليل أية عقبات قد تواجههم.


وقال  الشوربجي أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها تنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم، من خلال محتوى إعلامي تثقيفي يوضح أهمية مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي.


كما دعا الشوربجي جميع الصحفيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، لتقديم نموذج مشرف لتغطية إعلامية تخدم الصالح العام وتدعم المسيرة الديمقراطية في البلاد.

المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس ا للهيئة الوطنية للصحافة انتخابات مجلس النواب البرلمان

