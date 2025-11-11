تفاصيل ندوة الفريق أسامة ربيع بالهيئة الوطنية للصحافة

18 حجم الخط

شهدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم الثلاثاء، ندوة موسعة استضافت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور قيادات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة جهود الهيئة في تنفيذ مشروعات التطوير والتوسع الاستثماري.

قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميًا



رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي بالفريق أسامة ربيع، واصفًا إياه بأنه «شخصية وطنية مخلصة وقائد متميز اكتسب احترامًا محليًا ودوليًا في إدارة الأزمات».

وأكد أن قناة السويس تمثل «الممر الملاحي الأهم عالميًا»، مشيدًا بجهود الهيئة المستمرة لتطوير الأسطول والحفاظ على تنافسية القناة في المجتمع الملاحي الدولي، مشددًا على أن الصحافة القومية ستظل داعمة لمسيرة التنمية، ومرجعًا للتوثيق والتنوير في مواجهة الشائعات وحملات التشويه.

تحديات واجهت قناة السويس

أعرب الفريق أسامة ربيع عن سعادته بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة، موجهًا الشكر لرئيسها على تنظيم الندوة، ومؤكدًا أن «قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم في العالم، ولا بديل عنها».

وقال:"إن الهيئة نجحت في عبور جائحة كورونا بقرارات احترافية وتخفيضات مدروسة وحوافز للسفن العابرة، ما مكن القناة من تحقيق مكاسب في وقت تكبدت فيه ممرات ملاحية أخرى خسائر كبيرة".



وتطرق إلى حادثة جنوح السفينة “إيفر جيفن”، واصفًا إياها بأنها «أزمة استثنائية تعاملت معها الهيئة باحترافية كبيرة». وقال: «مهندس شاب بالهيئة كان وراء فكرة الإنقاذ العملي، ويد الله كانت معنا. أنقذنا السفينة في 6 أيام، بينما كانت التقديرات العالمية تشير إلى أن الحل التقليدي سيستغرق ما بين 3 إلى 6 شهور».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع الموقف ساعة بساعة، مؤكدًا أن «الأزمة أثبتت أنه لا بديل لقناة السويس، بعدما ألغت خطوط ملاحية رحلاتها انتظارا لعودة الحركة».

أزمات متلاحقة وصمود مصري

استعرض الفريق ربيع تعامل الهيئة مع الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم توترات البحر الأحمر، موضحًا أن القناة واجهت انخفاضًا مؤقتًا في أعداد السفن والإيرادات لكنها لم تتوقف عن التطوير.

وقال:"إن القناة قدمت خدمات جديدة مثل الصيانة والإصلاح والإسعاف البحري ومكافحة التلوث والتزود بالوقود، كما أطلقت خدمة تبديل الأطقم البحرية لزيادة العائدات والحفاظ على ثقة العملاء".



وأشار إلى أن «عدد السفن العابرة انخفض من 75 إلى 30 سفينة يوميًا خلال الأزمة، لكنه عاد للارتفاع تدريجيًا، وبلغت نسبة الزيادة في الحمولات منذ سبتمبر الماضي 18.2%».



طريق الرجاء الصالح



أكد رئيس هيئة قناة السويس أن «طريق رأس الرجاء الصالح ليس بديلًا واقعيًا»، موضحًا أنه طريق طويل مكلف يستهلك وقودًا أكثر ويزيد من الانبعاثات الكربونية ويعرض الحاويات للتلف، مشددًا على أن «كل المشروعات التي يُروج لها كبدائل محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ».

مشروعات تطوير واستثمارات جديدة

واستعرض الفريق ربيع جهود التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، مشيرًا إلى توسيع المناطق المزدوجة وتوطين صناعة الوحدات البحرية مثل اللنشات ومراكب الإنقاذ والإسعاف البحري والمعديات، فضلًا عن إقامة شراكات استثمارية تشمل المزارع السمكية والمصانع والكباري ومحطات تنقية المياه والمشروعات التعليمية.

كما أعلن عن خطة لتحويل القناة إلى قناة خضراء بحلول 2030، وإنشاء أكبر مركز تدريب ومحاكاة في الشرق الأوسط وأكاديمية للإبداع والتميز، مؤكدًا أن «العنصر البشري هو ركيزة التطوير الأساسية».



40 مليار دولار إيرادات في 6 سنوات

كشف الفريق ربيع أن إجمالي إيرادات القناة من 2019 إلى 2024 بلغ 40 مليار دولار رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الإيرادات ارتفعت من 5.8 مليار دولار في 2019 إلى 10.2 مليار دولار في 2023 — وهو أعلى رقم في تاريخ القناة — قبل أن تتراجع إلى 4 مليارات دولار في 2024 تأثرًا بأزمة البحر الأحمر.

كما ارتفع عدد السفن العابرة من 18,880 سفينة في 2019 إلى 26,434 سفينة في 2023، ثم تراجع مؤقتًا في 2024 بسبب الظروف الجيوسياسية.

وفي ختام الندوة، أهدى المهندس عبد الصادق الشوربجي درع الهيئة الوطنية للصحافة إلى الفريق أسامة ربيع، تقديرًا لجهوده الوطنية ومساهماته في تطوير قناة السويس وتعزيز مكانتها العالمية

أدار الندوة الإعلامي حمدي رزق، عضو الهيئة، بحضور كل من الكاتب الصحفي علاء ثابت وكيل الهيئة، والمستشار محمود عمار، والدكتور سامح محروس عضوي الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام، والدكتور أحمد مختار مستشار الهيئة للاستثمار، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، ووليد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار.

كما شارك من هيئة قناة السويس المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات، والدكتور فتحي عبدالباري مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.