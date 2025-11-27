الخميس 27 نوفمبر 2025
جيش الاحتلال يزعم تدمير عشرات المواقع التابعة لحزب الله

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تدمير عشرات المواقع التابعة لـ حزب الله وإحباط محاولات لجمع معلومات استخباراتية عن قواته.

شن حرب جديدة على لبنان

وأمس، ألمح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى احتمال شن حرب جديدة على لبنان، إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، فضلًا عن إعادة إسرائيل النظر في اتفاقية الحدود البحرية بين الجانبين.

وقال كاتس في جلسة الهيئة العامة للكنيست: "سنُعيد النظر في موقفنا بشأن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، إذ وجد فيه نقاط ضعف عديدة وقضايا إشكالية".

 

تخلي حزب الله عن السلاح

كما كشف أن "أمريكا ألزمت حزب الله بالتخلي عن سلاحه في نهاية العام الحالي"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء.

وأردف قائلًا: "لا أعتقد أن حزب الله سيتخلى عن سلاحه طوعًا".

أضاف أن "الأمريكيين الزموا الحزب بأن يتخلى عن سلاحه نهاية 2025"، لكنه أشار إلى أنه لا يرى ذلك يحصل عمليًا على الأرض.

وحذر قائلًا: "إذا لم يحدث، فلن يكون هناك مفر من العمل بقوة مرة أخرى في لبنان".

