الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يتوجه إلى لبنان لدعم جهود تعزيز الاستقرار والتنمية

مصر لبنان، فيتو
مصر لبنان، فيتو
18 حجم الخط

توجه د. بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، إلى بيروت في زيارة تهدف إلى التأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان الشقيق، ودعمها الثابت لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية.

 

الحفاظ على وحدة لبنان

ومن المقرر أن يجري  الوزير عبد العاطي خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتشاور حول المستجدات في لبنان والمنطقة، وتأكيد الحرص على الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم مساعيه لتجاوز التحديات الراهنة بما يصون أمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي بيروت تعزيز الاستقرار والتنمية لبنان

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد لنظيره القبرصى ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية

وزير الخارجية يؤكد أهمية تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء ولايتها في غزة

الأكثر قراءة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الشرطة العراقي في الشوط الأول

بنبرة تشاؤم، فليك يعلق على خسارة برشلونة القاسية أمام تشيلسي

عباقرة ولكن مجهولون، الفرغاني عالم رياضيات وفلكي تأثر بعلمه كوبرنيكوس وكولمبس ودانتي وأُطلق اسمه على سطح القمر

7 أصناف من الأطعمة والمشروبات تحرق الدهون أثناء النوم

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتقدم على أياكس بهدف في الشوط الأول

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الحصر العددي لأصوات 14 لجنة انتخابية بدائرة الباجور في المنوفية

دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالرزق والمال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads