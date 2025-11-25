وزير الخارجية يتوجه إلى لبنان لدعم جهود تعزيز الاستقرار والتنمية

18 حجم الخط

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، إلى بيروت في زيارة تهدف إلى التأكيد على وقوف مصر إلى جانب لبنان الشقيق، ودعمها الثابت لجهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية.

الحفاظ على وحدة لبنان

ومن المقرر أن يجري الوزير عبد العاطي خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتشاور حول المستجدات في لبنان والمنطقة، وتأكيد الحرص على الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم مساعيه لتجاوز التحديات الراهنة بما يصون أمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.

