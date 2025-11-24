إسرائيل توسع هجماتها على لبنان وتغتال الرجل الثاني بحزب الله.. عون يدعو المجتمع الدولي للتدخل ووقف الهجمات.. ونتنياهو يتعهد بمواصلة استهداف الحزب

18 حجم الخط

وسعت إسرائيل على مدار الأيام الماضية ضغطها العسكري وهاجماتها على جنوب الدولة اللبنانية بزعم منع حزب الله من إعادة بناء قدراته.

وحرص جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجماته على استهداف عناصر من حزب الله في أول هجماتها على بيروت بعد توقف دام عدة أشهر، زاعمة أن المستهدف كان يقود عمليات إعادة بناء وتسليح حزب الله، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو من أمر بإغتياله.

إسرائيل تستهدف أبو علي الطباطبي.. الرجل الثاني بحزب الله

ونقلت قناة "آي أربعة وعشرون" i24 الإسرائيلية أن هدف الغارة التي نفذها جيش الاحتلال أمس هو أبو علي الطبطبائي الرجل الثاني في حزب الله.

ونقلت رويترز عن مصدرين أن هدف الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت كان أبو علي الطبطبائي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد المباني في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت،عبر إطلاق ثلاثة صواريخ على المبنى المستهدف.

وذكرت وزارة الصحة مقتل شخص وسقوط 21 جريحا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، وقالت مصادر طبية: إن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات في المنطقة.

حصيلة الغارات اإسرائيلية علي لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت لاحق أن الضربة التي نفذتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت في حصيلة نهائية عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو ثلاثين آخرين.

بينما أكد المسئول في حزب الله اللبناني محمود قماطي: “الاستهداف واضح، إنه كان يستهدف شخصية أساسية في المقاومة ألا وهو علي الطبطبائي الذي قتل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت .

الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف هجمات إسرائيل

ومن جانبه، دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي إلى "التدخّل بقوة وجدية" لوقف الهجمات الإسرائيلية على بلاده.

وقال عون في بيان: إن لبنان "يجدّد دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمّل مسئوليته ويتدخّل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة".

نتنياهو يتعهد بمواصلة ضرب حزب الله وحماس

من جانبه شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة القيام بـ"كل ما هو ضروري" لمنع حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة من استئناف نشاطاتهما وإعادة التسلح وبناء القدرات.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي ضرباته على أهداف في لبنان كان آخرها السبت الماضي، إذ أعلن قصف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة لحزب الله.

وزعم نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “نواصل ضرب الإرهاب على عدة جبهات”، مضيفًا: "هذا الأسبوع، ضرب الجيش في لبنان، وسنواصل القيام بكل ما هو ضروري لمنع حزب الله من إعادة ترسيخ قدرته على تهديدنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.