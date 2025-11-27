الخميس 27 نوفمبر 2025
خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن تصفية 3 مسلحين فلسطينيين في جنين

جيش الاحتلال، فيتو
نقلت إذاعة  الجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إنه  تم تصفية 3 مسلحين فلسطينيين في جنين شمال  الضفة الغربية.

هجمات جيش الاحتلال على جنين 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على الضفة الغربية مستهدفا المدنيين والعزل، مما تسبب في سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط فرض حظر تجول وانتشار مكثف لقواته في أغلبية مناطق المحافظة.

قوات الاحتلال تكثف مداهمتها منازل المواطنين الفلسطينيين

ونقلت الوكالة عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة القول إن قوات الاحتلال تكثف مداهمتها منازل المواطنين الفلسطينيين في أغلب مناطق المحافظة، وتحتجز العديد منهم وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 70 محتجزًا؛ غالبيتهم من بلدة "طمون".

الجيش الإسرائيلي، فيتو 
في حين نسبت الوكالة لمصادر في الهلال الأحمر القول إن طواقمها تعاملت مع 16 إصابة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، ومن بينهم رجل مسن (85 عاما)، حيث نقلت 5 إصابات إلى المستشفى، فيما تم التعامل مع باقي الحالات ميدانيا.

استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية

وتشهد محافظة طوباس عدوانا واسعا ومتواصلا منذ منتصف ليلة أول أمس، حيث تشارك قوات كبيرة من الجيش برفقة جرافات.
وفي جنين، استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة "قباطية" جنوب المحافظة؛ ما يرفع عدد شهدائها الى 57 شهيدا، وذلك منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 يناير الماضي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت "قباطية" - أمس - ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع، وفرق القناصة، وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلًا وفتشته.

txt

قيادي ناصري: سياسة الاغتيالات ليست استراتيجية مستحدثة بل عقيدة راسخة لدى الجيش الإسرائيلي

txt

قائد الجيش اللبناني: نشهد مرحلة مصيرية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي

