قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: إن اثنين من عناصرها استشهدا في الضفة الغربية، وذلك في بيان نعت فيه الشابين مؤكدة أنهما من مقاتلي كتيبتي جنين ونابلس.

سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من عناصرها في جنين ونابلس

وقالت سرايا القدس في بيانها إن "الشهيدين هما، عبد الرؤوف خالد اشتية من كتيبة نابلس وسلطان نضال عبد العزيز من كتيبة جنين".

وفي السياق ذاته زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من القضاء على 5 مسلحين خرجوا من الأنفاق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أعلنت منظمة الصوت اليهودي الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل انتهكت الهدنة في غزة 500 مرة خلال 44 يوما، والإبادة الجماعية لم تتوقف.

إسرائيل تنتهك الهدنة في غزة 500 مرة

وانتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مئات المرات، من خلال استهداف مناطق في القطاع خارج نطاق الخط الأصفر المزعوم.

وفي السياق ذاته قالت حركة حماس: إن عمليات الملاحقة والاغتيال بحق المقاومين دليل على حالة الرعب التي يعيشها الاحتلال وتسيطر عليه من استمرار مد المقاومة بالضفة الغربية.

حماس تنعي الشهيد سلطان نضال عبد العزيز

ونعت الحركة الشهيد المطارد سلطان نضال عبد العزيز الذي ارتقى بعد اشتباك مسلح في قرية مركة وهو منفذ عملية "الشاكوش" قرب مستوطنة "كدوميم" شرقي قلقيلية.

