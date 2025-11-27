الخميس 27 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يكثف عدوانه على طوباس ويحتجز أكثر من 70 فلسطينيًّا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط فرض حظر تجول وانتشار مكثف لقواته في أغلبية مناطق المحافظة.

قوات الاحتلال تكثف مداهمتها منازل المواطنين الفلسطينيين

ونقلت الوكالة عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة القول إن قوات الاحتلال تكثف مداهمتها منازل المواطنين الفلسطينيين في أغلب مناطق المحافظة، وتحتجز العديد منهم وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 70 محتجزًا؛ غالبيتهم من بلدة "طمون".

في حين نسبت الوكالة لمصادر في الهلال الأحمر القول إن طواقمها تعاملت مع 16 إصابة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، ومن بينهم رجل مسن (85 عاما)، حيث نقلت 5 إصابات إلى المستشفى، فيما تم التعامل مع باقي الحالات ميدانيا.

استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية

وتشهد محافظة طوباس عدوانا واسعا ومتواصلا منذ منتصف ليلة أول أمس، حيث تشارك قوات كبيرة من الجيش برفقة جرافات.
وفي جنين، استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة "قباطية" جنوب المحافظة؛ ما يرفع عدد شهدائها الى 57 شهيدا، وذلك منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 يناير الماضي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت "قباطية" - أمس - ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع، وفرق القناصة، وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلًا وفتشته.

