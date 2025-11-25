قيادي ناصري: سياسة الاغتيالات ليست استراتيجية مستحدثة بل عقيدة راسخة لدى الجيش الإسرائيلي

18 حجم الخط

قال المستشارمحسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى: إن إعلان جيش الاحتلال الصهيوني عن تصفية "سلطان الغني"، فى محيط مدينة جنين، والمتهم بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل المستوطن جدعون بيري في 18 أغسطس 2024، يكشف أن سياسة الاغتيالات والتصفيات ليست استراتيجية مستحدثة بل عقيدة مترسخة في الجيش الإسرائيلي، خاصة وإسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقيات أو تعهدات، وآخرها وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ورغم ذلك تواصل اعتداءاتها على رفح ونابلس.

استئناف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية من أهم محاور التحرك الإسرائيلي الحاسم للتعامل مع الأخطار

وأكد في تصريح لفيتو: إنه من الواضح أن استئناف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية من أهم محاور التحرك الإسرائيلي الحاسم للتعامل مع الأخطار التي تحيط بالدولة، وقد نجح الموساد خلال الفترة الأخيرة في القيام بأعمال نوعية، سواء في إيران ولبنان مثل اغتيال إسماعيل هنية، فقد سبق لإسرائيل اغتالت السياسي الفلسطيني غسان كنفاني في بيروت، كما نفذت عملية فردان عام 1973 باغتيال ثلاث قيادات كبار هم محمد يوسف النجار وكمال ناصر وكمال عدوان، وكذلك اغتيال علي حسن سلامة الأمير الأحمر والقيادي في منظمة التحرير عام 1979، كما قامت بتصفية قيادات من الجهاد الإسلامي، ومنهم نضال المجذوب عام 2005 ومحمود نضال شقيقه، وغيرهم مما يؤكد أن استراتيجية الاغتيال واضحة ومهمة وتعتمد على النمط التكنولوجي والاختراق التقني بوسائل استخباراتية تحتاج إلى جمع مزيد من المعلومات والبيانات عن الهدف الرئيس وإطاره كذلك على التخطيط الجيد.

العودة إلى الاغتيالات كان شيئا متوقعا في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة

وواصل حديثة قائلا: العودة إلى الاغتيالات كان شيئا متوقعا في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة، ويكفي أن وزير جيش الاحتلال يستخدم القتل كأسهل وسيلة لتصفية القيادات الفلسطينية المناوئة لهم، وهذا جعل أقرب أصدقاء إسرائيل بما فيهم أمريكا لا يؤيدون هذا التصعيد الإسرائيلى، فضلا عن أن سياسة الاغتيالات كانت قد توقفت منذ فترة.

وألمح في تصريحاته إلى أن هناك حقيقة واضحة وهي أن إسرائيل أصبح يتوقع منها أي شيء فى ظل عدم وجود رادع لها، وبالتالي أى شيء متوقع من هذه الحكومة، وعلى الدول العربية تقديم الدعم الاقتصادى للمقاومة الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.