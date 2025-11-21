قائد الجيش اللبناني: نشهد مرحلة مصيرية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي

18 حجم الخط

قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إن لبنان يشهد مرحلة مصيرية تعد من الأصعب بتاريخه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وتواصل الاعتداءات عليه.

وفي أمر اليوم لمناسبة العيد 82 للاستقلال، أشار العماد هيكل إلى أن "الجيش بذل جهودا جبارة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من الإمكانات المحدودة والصعوبات الناتجة عن الأزمة، من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة وتعزيز الانتشار في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مع الالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، وبالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية".

ولفت إلى أن "المؤسسة العسكرية قدمت تضحيات كبيرة، وسقط عدد من عناصرها شهداء وجرحى دفاعًا عن الوطن، بينما صمدت في مواقعها رغم الظروف الخطيرة حفاظًا على حق لبنان في السيادة على كل شبر من أرضه، وهي لن تتردد أو تبخل بأي جهد أو قطرة دم في سبيل هذه الغاية، إضافة إلى دعم عودة النازحين إلى قراهم".

وأكد أن "هذه الجهود تتطلب مواكبة حثيثة من مؤسسات الدولة ضمن إطار جهد وطني شامل، مع توفير الإمكانات وتحسين أوضاع العسكريين وتهيئة الظروف الضرورية لاستعادة الاستقرار"، مضيفا: "تدرك القيادة تماما الظروف الاستثنائية التي ترافق تنفيذ خطة الجيش، كما تدرك أن هذه المرحلة تستوجب أعلى درجات الحكمة والتأني والحزم والاحتراف، بما يحفظ المصلحة الوطنية ويصون السلم الأهلي بعيدًا عن أي حسابات أخرى".

وتوجه العماد هيكل إلى العسكريين قائلا: "تمسكوا بقيمكم الوطنية وكونوا حريصين على أمن الوطن واستقراره، واعلموا أن الجيش كالبنيان الصلب، يستمد قوته من قوة عسكرييه جميعا، ويستمر ثابتا بصمودهم. فاثبتوا في أداء واجبكم غير عابئين بحملات التشكيك والافتراء والشائعات، واعلموا أنكم دائمًا إلى جانب الحق".

أما إلى اللبنانيين فقال: "ابقوا كما عهدناكم دائمًا إلى جانب جيشكم، فهو ضمانتكم عند اشتداد المحن. إن ثقتكم بالمؤسسة العسكرية هي الأساس في استمرارها، وإن الوحدة الداخلية تبقى الركيزة الأولى لنهضة لبنان".

وختم قائلا: "في عيد الاستقلال، نجدد إيماننا بلبنان ونستذكر بإجلال وإكبار شهداءنا الأبرار، ونؤكد أن التحديات مهما عظمت لن تقوى على إرادتنا، وأن وطننا سيتجاوز هذه المرحلة بفضل وحدة أبنائه وصلابة جيشه".

