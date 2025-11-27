الخميس 27 نوفمبر 2025
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والجيش الملكي

الاجتماع الفني لمباراة
عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق الجيش الملكي،  ظهر اليوم الخميس بنادي الضباط بالرباط، وذلك لتحديد كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا الجمعة في بطولة إفريقيا.

مران الأهلي في المغرب
مران الأهلي في المغرب

الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والجيش الملكي 

حضر الاجتماع من الأهلي: الكابتن  سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، والكابتن ماهر عبدالعزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، ومحمد أسامة إداري الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ومندوبي نادي الجيش الملكي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي فريق الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق الجيش الملكي القميص الأسود المخطط بالأحمر والأخضر والشورت الأسود والجورب الأسود.

مباراة الأهلي مع الجيش الملكي

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي 

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

