الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مرانه اليوم بالمغرب

يسمح النادي الأهلي اليوم لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مرانه الأخير فى العاصمة المغربية وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي كاف قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الغد على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

