توروب وتريزيجيه يحضران مؤتمرا صحفيا للحديث عن لقاء الجيش الملكي

يحضر الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي ومحمود تريزيجيه قائد الفريق مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة الجيش الملكي المرتقبة غدا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء غد الجمعة على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

