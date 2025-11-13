التصريح بدفن جثمان مهندس الإسكندرية

18 حجم الخط

أمر المستشار محمد خليل المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، بتحقيقات موسعة في واقعة مقتل مهندس على يد آخر في منطقة الموقف الجديد بدائرة قسم شرطة كرموز، مما أسفر عن مصرع المهندس متأثرا بإصابته بالسلاح الناري.



وبدأت نيابة كرموز الجزئية تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد غازي مدير النيابة، وباشر التحقيقات المستشار محمد أسامة وسكرتير النيابة حسام الدين احمد، التحقيق في الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



وأمرت النيابة العامة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثث الضحية قبل التصريح بدفنها، والاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة،والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل مهندس بالإسكندرية، وزعم بعض الحسابات أنه مهندس كيمياء نووية، مؤكدة أن تلك الادعاءات غير صحيحة، وأن الحادث تم التعامل معه قانونيًا فور وقوعه.



وذكرت الوزارة أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة كرموز بالإسكندرية يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر مما أدى إلى وفاته، وفرار الجاني بسيارته من موقع الحادث.



بالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت نتيجة مشاجرة بين المتوفى – حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات – وبين صديقه، الذي أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط بين الجاني والمجني عليه منذ فترة الدراسة، وأن المتهم أقدم على فعلته بدافع الانتقام، بعد أن نشب بينهما خلاف سابق على خلفية تعدي المتهم بالسب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024. لكن عقب شكوى المجني عليه والد الجاني مما حدث، قام الأخير بتعنيفه، فقرر المتهم الانتقام ونفّذ جريمته.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أن الجهات المختصة تتابع بدقة ما يُنشر على مواقع التواصل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال مروّجي الشائعات.

