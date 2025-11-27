حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 50 مليون جنيه

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بتهمة ارتكاب جرائم غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بـمحافظة القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

القبض على عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشف التحريات عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضي الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية.

