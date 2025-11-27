الخارجية تنجح في استعادة 131 مواطنا مصريا من ليبيا (صور)

18 حجم الخط

في إطار توجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإعطاء أولوية خاصة وبذل الجهود لاستعادة المواطنين المحتجزين في الخارج، استقبل السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، رحلة قادمة من طرابلس على متنها 131 مصريا، في أعقاب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات الليبية المختصة بالتنسيق مع القطاعات بوزارة الخارجية المعنية في إطلاق سراحهم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

المصريون العائدون من ليبيا، فيتو

وصول المصريين العائدين من ليبيا، فيتو

استعادة ١١٣٢ مواطن مصري من طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا

وصرح السفير الجوهري بأنه منذ بداية العام الجاري تم استعادة ١١٣٢ مواطن مصري من طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا.

مصريون عائدون من ليبيا، فيتو

استعادة أكثر من ١٥٠٠ مواطن مصري من بني غازي والمنطقة الشرقية

وأشار السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى أنه تم استعادة أكثر من ١٥٠٠ مواطن مصري من بني غازي والمنطقة الشرقية، مضيفا بأن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تهيب بالمواطنين على أهمية اتباع الطرق الشرعية والقانونية بشأن إجراءات السفر والدخول إلى الدول المجاورة، وكذلك عدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية والتي تعرض حياة المواطنين لأخطار كبيرة.

