الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية تنجح في استعادة 131 مواطنا مصريا من ليبيا (صور)

المصريون العائدون
المصريون العائدون من ليبيا، فيتو
18 حجم الخط

في إطار توجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإعطاء أولوية خاصة وبذل الجهود لاستعادة المواطنين المحتجزين في الخارج، استقبل السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، رحلة قادمة من طرابلس على متنها 131 مصريا، في أعقاب جهود حثيثة ومتواصلة بذلتها السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات الليبية المختصة بالتنسيق مع القطاعات بوزارة الخارجية المعنية في إطلاق سراحهم وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

 

المصريون العائدون من ليبيا، فيتو 
المصريون العائدون من ليبيا، فيتو 
وصول المصرين العائدين من ليبيا، فيتو 
وصول المصريين العائدين من ليبيا، فيتو 

استعادة ١١٣٢ مواطن مصري من طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا

وصرح السفير الجوهري بأنه منذ بداية العام الجاري تم استعادة ١١٣٢ مواطن مصري من طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا

مصريون عائدون من ليبيا، فيتو 
مصريون عائدون من ليبيا، فيتو 

استعادة أكثر من ١٥٠٠ مواطن مصري من بني غازي والمنطقة الشرقية

وأشار السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى أنه تم استعادة أكثر من ١٥٠٠ مواطن مصري من بني غازي والمنطقة الشرقية، مضيفا بأن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تهيب بالمواطنين على أهمية اتباع الطرق الشرعية والقانونية بشأن إجراءات السفر والدخول إلى الدول المجاورة، وكذلك عدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية والتي تعرض حياة المواطنين لأخطار كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استعادة المواطنين المحتجزين في الخارج المصريين بالخارج السفير حداد عبد التواب الجوهري طرابلس رحلة قادمة من طرابلس على متنها 131 مصري السفارة المصرية في طرابلس ليبيا

مواد متعلقة

وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة بالمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط

وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة

وزير الخارجية يستعرض مع البروفيسور فولكر كاودر جهود مصر لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مفوضة الاتحاد الأوروبى لإدارة الأزمات (صور)

وزير الخارجية: ندعم وحدة التراب اللبناني وسلامة أراضيه

وزير الخارجية يجري اتصالًا مع البطريرك الماروني في ختام زيارته إلى بيروت

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

الحكومة تُقر تنفيذ 7 مشروعات نفع عام في خمس محافظات

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

"عليه العوض"، صبري فواز يعلق على ضوابط مسلسلات رمضان 2026

خبير: قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية يكشف شبكات التنظيم ويعجل بعزلها دوليا

الحكومة تعلن عن خطة لتعميم الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة

إعادة فتح التقديم في مسابقات معلم مساعد من بين مدرسي الحصة في هذه التخصصات

خدمات

المزيد

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads