الإثنين 24 نوفمبر 2025
المتهم بقتل مهندس الإسكندرية يرتدى جلباب الحادث في أولى جلسات محاكمته بالجنايات

الاسكندريه
شهدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد، ظهور المتهم بقتل المهندس الكيميائى، مرتديا الجلباب باللون الأزرق، وهو نفس الجلباب الذى كان يرتديه أثناء الحادث.

كان قد وصل  المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية إلي محكمة جنايات الإسكندرية، في مأمورية خاصة من محبسه في كرموز لجلسة محاكمته أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة  وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة احمد يوسف حجاج، اليوم الأحد في أولي جلسات محاكمته،لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال" في القضية المعروفة إعلاميًا بـمقتل «مهندس الإسكندرية».

تعود أحداث القضية المقيدة برقم  10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية علي المجني عليه مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم " ال.ر.ال" تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه " عبدالله.ا.ال" وأنه علي خلاف نشب بينهما، لقيام المتهم بالتعدي علي زوجة المجني عليه، بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المجني عليه، لشكايته لوالده، الذي قام بتعنيفه

 علي إثر ذلك قرر الانتقام منه وخطرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه، فهداه شيطانه إلي قتله،فعقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد العدة اللازمة، واستأجر وحدة سكنية قريبة من سكن المجني عليه لمراقبته، واشتري سيارة لتسهيل مراقبة المتوفي، بالإضافة إلي شراء سلاح ناري، والطلقات المستخدمة في الواقعة.

جنايات الأسكندرية الاسكندرية المهندس الكيميائى

