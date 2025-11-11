الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط سائق بتهمة سرقة إطارات السيارات في القطامية

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بتهمة سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" وتنفيذ 3 عمليات بـ منطقة القطامية.

سرقة إطارات السيارات بالقطامية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بضبط ضبط (سائق – له معلومات جنائية) بدائرة القسم لقيامه بسرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" باستخدام إحدى السيارات، وبحوزته (فرد خرطوش – السيارة المستخدمة فى الوقائع).


وبمواجهته اعترف بارتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

