انخفاض 150 ألف جنيه في أسعار سيارات ميتسوبيشي 2025 في السوق المحلي
كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي عن أسعار سيارات ميتسوبيشي داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر، بعد خفض أسعارها نحو 150 ألف جنيه، شمل سيارات إكليبس كروس 2025.
أسعار ميتسوبيشي 2025 و2026 في مصر
وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات ميتسوبيشي داخل السوق المحلي، ونرصدها في التقرير التالي:
ميتسوبيشي إكليبس كروس 2025
يصل سعر الفئة الأولى نحو 1,330,000 جنيه
يصل سعر الفئة الثانية نحو 1,405,000 جنيه
الفئة الثالثة نحو 1,500,000 جنيه
الفئة الرابعة نحو 1,560,000 جنيه
الفئة الخامسة نحو 1,640,000 جنيه
أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج 2025
تُطرح الفئة الوحيدة من أتراج بسعر 740,000 جنيه ضمن فئة السيدان الاقتصادية.
ميتسوبيشي ميراج 2025
تأتي ميراج الهاتشباك في فئة واحدة بسعر 755,000 جنيه.
أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2026
الفئة الأولى: 1,300,000 جنيه
الفئة الثانية: 1,390,000 جنيه
الفئة الثالثة: 1,475,000 جنيه
ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2025
وتتوافر بثلاث فئات:
الفئة الأولى: 1,275,000 جنيه
الفئة الثانية: 1,325,000 جنيه
الفئة الثالثة: 1,450,000 جنيه
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا