انخفاض 150 ألف جنيه في أسعار سيارات ميتسوبيشي 2025 في السوق المحلي

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي عن أسعار سيارات ميتسوبيشي داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر، بعد خفض أسعارها نحو 150 ألف جنيه، شمل سيارات إكليبس كروس 2025.

أسعار ميتسوبيشي 2025 و2026 في مصر
 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشي كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات ميتسوبيشي داخل السوق المحلي، ونرصدها في التقرير التالي:

 

ميتسوبيشي إكليبس كروس 2025

يصل سعر الفئة الأولى نحو 1,330,000 جنيه

يصل سعر الفئة الثانية نحو 1,405,000 جنيه

الفئة الثالثة نحو 1,500,000 جنيه

الفئة الرابعة نحو 1,560,000 جنيه

الفئة الخامسة نحو 1,640,000 جنيه

أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج 2025

تُطرح الفئة الوحيدة من أتراج بسعر 740,000 جنيه ضمن فئة السيدان الاقتصادية.

ميتسوبيشي ميراج 2025

تأتي ميراج الهاتشباك في فئة واحدة بسعر 755,000 جنيه.

أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر 2026

 

الفئة الأولى: 1,300,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,390,000 جنيه

الفئة الثالثة: 1,475,000 جنيه

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2025

وتتوافر بثلاث فئات:

الفئة الأولى: 1,275,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,325,000 جنيه

الفئة الثالثة: 1,450,000 جنيه

