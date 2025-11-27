الكشف عن 6 ملايين محاولة تصيد احتيالي خلال فترات التسوق الموسمية في 2025

18 حجم الخط

كشف خبراء أمن المعلومات أن المجرمين السيبرانيين واصلوا خلال عام 2025 استغلال فترات التسوق الموسمية، وعملوا خلالها على نشر صفحات التصيد الاحتيالي والعروض الاحتيالية بغرض جمع المعلومات الشخصية وبيانات الدفع، وبقيت منصات الألعاب الإلكترونية هدفًا رئيسيًا للتهديدات على مدار هذا العام حيث تم الكشف عن 6 ملايين محاولة تصيد احتيالي.

امن المعلومات

محاولات التصيد الاحتيالي

ونشرت شبكة كاسبرسكي الأمنية بيانات خاصة بالفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2025، وأوضحت أنها حظرت 6,394,854 محاولة تصيد احتيالي انتحلت هوية المتاجر الإلكترونية والبنوك وأنظمة الدفع المتنوعة، وكان 48.2% من هذه المحاولات يستهدف المتسوقين عبر الإنترنت وتم رصد خلال الفترة نفسها أكثر من 20 مليون محاولة هجوم على منصات الألعاب الإلكترونية، منها 18.56 مليون محاولة استغلال وإساءة استخدام لمنصة Discord.

تؤدي الحملات الترويجية المرتبطة بالجمعة البيضاء دورًا بارزًا في هذه الأنشطة الإجرامية وخلال أول أسبوعين من شهر نوفمبر، وتم رصد 146,535 رسالة بريد إلكتروني عشوائي مرتبط بالتخفيضات الموسمية، منها 2,572 رسالة مرتبطة بعروض يوم العزاب.

خصومات مبكرة تقود المستخدمين إلى صفحات احتيالية

وأعادت حملات احتيالية كثيرة استخدام محتويات تسويقية قديمة من أعوام سابقة، وعملت على تقليد متاجر التجزئة المعروفة مثل أمازون وWalmart وAlibaba، ونشروا عروض خصومات مبكرة تقود المستخدمين إلى صفحات احتيالية.

كما تم رصد أنشطة تصيد احتيالي لاستغلال منصات الترفيه، منها 801,148 محاولة مرتبطة بنتفليكس و576,873 محاولة مرتبطة بتطبيق Spotify في عام 2025.

التهديدات السيبرانية على التجارة الإلكترونية

لم تقتصر التهديدات السيبرانية على التجارة الإلكترونية، بل طالت مجالات أخرى ففي عام 2025، فقد تم رصد 2,054,336 محاولةً للتصيد الاحتيالي انتحل فيها المجرمون هوية منصات الألعاب المعروفة مثل Steam، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس.

كما شهد العام نشاطًا بارزًا للبرمجيات الخبيثة التي تتخفى ضمن ملفات برامج الألعاب؛ إذ سجلت 20,188,897 محاولة إصابة، منها 18,556,566 محاولةً على منصة Discord، مما يعد زيادة بأكثر من 14 مرة مقارنة بعام 2024.

تطوير أساليب التخفي

قالت أولغا ألتوخوفا، خبيرة تحليل محتوى الويب لدى كاسبرسكي: إن بيانات هذا العام تؤكد أنّ نشاط المهاجمين أصبح يمتد إلى المنظومة الرقمية بأكملها فيتتبع المهاجمون أنشطة المستخدمين عبر منصات التسوق، وخدمات الألعاب، وتطبيقات البث المباشر، وأدوات الاتصال، ويطوّرون أساليبهم للتخفي في هذه البيئات المألوفة. لذلك ينبغي للمستهلكين أن يبقوا متيقظين وحذرين، وأن يتخذوا الاحتياطات الأمنية الأساسية، لا سيما خلال ذروة النشاط على الإنترنت كما أنه من الضروري المحافظة على حماية حقيقية أثناء البحث عن أفضل العروض والتخفيضات، وهكذا يكون التسوق مصدر سرور وفوائد كثيرة لا خسائر مالية أو بيانات مسربة.

